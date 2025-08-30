باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _ در روزهایی که آفتاب قم بیرحمانه بر آسفالت میتابد و گرما کلافه کننده است، مسافران تاکسیهای اینترنتی با یک معضل تکراری و آزاردهنده دستوپنجه نرم میکنند، کولرهایی که روشن نمیشوند، بهانههایی که تکرار میشوند، و سکوتی که از سوی پلتفرمها ادامه دارد.
بسیاری از شهروندان قمی، گلایههای خود را از این وضعیت به باشگاه خبرنگاران جوان رساندهاند. آنها از رانندگانی گفتهاند که با استناد به «خرابی خودرو» یا «مصرف بالای سوخت»، از روشن کردن کولر خودداری میکنند؛ در حالی که مسافر در گرمای طاقتفرسا، مجبور به تحمل شرایطی میشود که با وعده «سفر راحت» هیچ سنخیتی ندارد.
خانم جوانی که از خیابان صفائیه تا پردیسان سفر کرده بود، گفت: راننده گفت کولر خراب است، اما شیشهها را هم بالا کشیده بود. گرما و بوی داخل ماشین واقعاً آزاردهنده بود؛ انگار باید برای نفس کشیدن هم هزینه جداگانه بدهیم. وقتی اعتراض کردم، گفت اگر ناراحتی سفر را لغو کن!
یک دانشجو میگوید: وقتی هزینه سفر را کامل پرداخت میکنیم، چرا باید از ابتداییترین امکانات محروم باشیم؟ اگر خودرو مشکل دارد، چرا در سامانه فعال است؟
یک کارمند اداری که هر روز مسیر بلوار امین تا مرکز شهر را با تاکسی اینترنتی طی میکند، گفت: چند بار به پشتیبانی شکایت کردم که راننده کولر را روشن نمیکند. فقط یک پیام کلی آمد که مورد بررسی قرار میگیرد. هیچ تغییری ندیدم.
یک شهروند مسن گفت:ماشینی که سوار شدم مدل ۱۴۰۱ بود، اما راننده گفت کولر خراب است. به نظر میرسید فقط نمیخواست مصرف سوخت بالا برود. این بیانصافی است.
خانمی که با فرزند خردسالش سفر میکرد، گفت: در گرمای قم، بچهام بیحال شده بود. راننده حاضر نشد کولر را روشن کند. گفت همه همینطورند. اگر قرار است مثل تاکسی خطی رفتار کنند، چرا این همه تبلیغ راحتی میکنند؟
این اعتراضها تنها به تجربههای شخصی محدود نمیشود. آنها نشانهای از یک خلأ نظارتی، نبود استانداردهای رفاهی، و بیتفاوتی پلتفرمها نسبت به حقوق مشتری هستند.
نبود متولی مشخص و قیمتگذاری غیرشفاف، عامل اصلی گلایههای مسافران است
امید محبی، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی ،در واکنش به افزایش اعتراضات مردمی نسبت به خاموش بودن کولر در تاکسیهای اینترنتی قم، ضمن تشریح دلایل اقتصادی و ساختاری این پدیده، خواستار ساماندهی و نظارت مؤثرتر بر عملکرد پلتفرمهای حملونقل شهری شد.
او با اشاره به گلایههای اخیر شهروندان درباره عدم استفاده از کولر در خودروهای فعال در سامانههای هوشمند حملونقل گفت: به رانندگان اعلام شدهاست که در سرویسهای اقتصادی، مانند اکو، الزام به روشن کردن کولر وجود ندارد؛ اما در سرویسهای ارتقاءیافته مانند اکو پلاس، استفاده از کولر جزو تعهدات خدماتی است.
محبی با انتقاد از نبود مدیریت یکپارچه و نظارت مؤثر بر تاکسیهای اینترنتی افزود: عدم ساماندهی مناسب و نبود دستورالعملهای شفاف از سوی شرکتهای ارائهدهنده خدمات، موجب بروز رفتارهای متفاوت و بعضاً ناهماهنگ از سوی رانندگان شدهاست.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی قم با اشاره به چالشهای اقتصادی رانندگان گفت: قیمتگذاری در تاکسیهای اینترنتی بر اساس هیچ مصوبه رسمی یا الگوریتم شفاف اعلام نشدهاست. در شرایطی که هزینههای استهلاک خودرو، بهویژه در فصل گرما، افزایش مییابد، نرخهایی که از سوی پلتفرمها اعلام میشود، برای بسیاری از رانندگان مقرونبهصرفه نیست.
او ادامه داد: نبود رابطه ساختاری و دستوری مشخص میان شرکتهای تاکسی اینترنتی و رانندگان، زمینهساز بروز رفتارهای سلیقهای شدهاست. با این حال، بخش قابل توجهی از رانندگان خود را موظف میدانند که خدماتی شایسته و محترمانه به مسافران ارائه دهند.
محبی در پایان تأکید کرد: اگر شرکتهایی تاکسی اینترنتی رسیدگی دقیقتری به وضعیت رانندگان داشته باشند و حمایتهای لازم را فراهم کنند، بسیاری از مشکلات فعلی قابل حل خواهد بود. متأسفانه تاکنون رانندگان تاکسیهای اینترنتی فاقد متولی مشخص بودهاند، اما امیدواریم با همکاری نهادهای مسئول، شرایطی فراهم شود که هم حقوق مسافر حفظ شود و هم رانندگان بتوانند خدماتی با کیفیت ارائه دهند.