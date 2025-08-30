باشگاه خبرنگاران جوان - یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، جمعه شب به خبرگزاری فرانسه گفت: ترامپ و تیم امنیت ملی وی به تلاش‌ها برای دیدار میان مقام‌های روسیه و اوکراین به منظور توقف کشتار و پایان دادن به جنگ تلاش می‌کنند.

ترامپ و پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ در آلاسکا دیدار و درباره بحران اوکراین گفت‌وگو کردند. این دیدار حدود سه ساعت طول کشید. پوتین و ترامپ دیدار خود را سازنده خواندند.

پس از این ملاقات تلاش‌هایی برای دیدار میان پوتین و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آغاز شد اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه گفت، در صورتی که مسکو تا روز دوشنبه با دیدار سران روسیه و اوکراین موافقت نکند، به معنای آن است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ترامپ را به بازی گرفته است.

«استفن میلر» معاون ستاد کارکنان کاخ سفید این دیدگاه را رد کرد و آن را «پوچ» خواند.

در همین حال، آسوشیتدپرس جمعه شب گزارش داد که زلنسکی و دیگر مقام‌های اوکراینی تلاش می‌کند تا هفته با ترامپ و رهبران اروپایی دیدار و در مورد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ رایزنی کنند.

منبع: ایرنا