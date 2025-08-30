روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر بررسی فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اروپاپرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اروپا ، تاکید رئیس جمهور بر حفظ وحدت در جامعه و همچنین طرح مجلس برای خروج از ان. پی . تی تنها بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است. 

صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۸ شهریور

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۵ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ شهریور
به‌دنبال جنگ نیستیم، اما اگر تجاوز کنند با قدرت جلوی آنها می‌ایستیم/ نمی‌خواهیم اسنپ‌بک فعال شود
عراقچی: تصمیم تروئیکای اروپایی تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر دیپلماسی خواهد داشت
ایروانی: ایران تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد
اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی به سیل‌زدگان پاکستانی
تاکید وزرای خارجه ایران و مجارستان بر تقویت روابط دو کشور
تروئیکای اروپایی به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی، صلاحیت استفاده از اسنپ‌بک را ندارند
افزایش سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دغدغه مرحوم ابوترابی بود
قدردانی معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری از صداوسیما
پزشکیان: بیش از ۹۵ درصد تجهیزات دو طرح ملی وزارت نفت ساخت ایران است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۸ شهریور
رئیس‌جمهور امشب درباره چه موضوعاتی و با چه افرادی سخن می‌گوید؟
مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه خاورمیانه ضروری است
واکنش دستیار رهبری انقلاب به فعال‌سازی اسنپ‌بک
افتتاح ۲ طرح راهبردی وزارت نفت و ۷۲۲ طرح وزارت صمت با دستور رئیس جمهور
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری: نقطه کانونی اتحاد مقدس، ایران قوی است
بقائی: «ناقض بزرگ» قواعد بازی را برای سه کشور اروپایی دیکته می‌کند
جهش فعالیت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت
دیپلماسی امنیتی با همسایگان، اولویت مهم وزارت کشور در یک سال گذشته بود
وزیر خارجه آمریکا با توهین، اروپا را مجبور به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرد
تقویت اقتصاد ملی و حمایت از اشتغال محرومین با تکیه بر وام اشتغال
گفت‌وگوی پزشکیان با ۳ فعال رسانه‌ای امشب پخش می‌شود
با شهدای مدافع وطن؛ شهید سرهنگ میثم محمدی
دیدار لاریجانی با خانواده شهیدان محرابی و شادمانی
عراقچی: تلاش‌های تروئیکا برای احیای قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار ندارد
ایران در واکنش به اقدام ضدایرانی اروپا: شورای امنیت دست رد به دغل‌کاری سیاسی ناروا بزند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا