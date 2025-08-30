یک کاروان نظامی اسرائیلی از جولان وارد خاک سوریه شد

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره قطر، بر اساس گزارش منابع محلی سوری، کاروان نظامی مذکور متشکل از حدود ۳۰ خودروی حامل نظامیان بوده که پس از ورود، در روستای العِشّه در حومه جنوبی القنیطره در جنوب سوریه مستقر شده است.

منابع سوری ۵ شهریور گزارش دادند که خودرو‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت روستای «کودنه» و مزرعه «رسم سند» در حومه القنیطره پیشروی و در این مناطق نفوذ کرده‌اند.

گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر» سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد، اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در دو نوبت منطقه الکسوه در ریف دمشق در نزدیکی جاده السویداء را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، در این حملات یک پایگاه نظامی در منطقه الکسوه هدف قرار گرفت و در نتیجه آن چهار نیروی ارتش سوریه کشته شدند.

پیش از این «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) ادعا کرده بود رژیم صهیونیستی پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲/ عملیات طوفان‌الاقصی) نمی‌تواند نسبت به تهدیدات بالقوه سوریه بی‌تفاوت باشد.

کاتس ضمن تأکید بر حضور نظامیان صهیونیستی در این مناطق اشغالی گفت که تل آویو همچنان به حمایت از دروزی‌های سوریه ادامه خواهد داد.

منبع: ایرنا