باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، این حکم با هفت رای مثبت در مقابل چهار رای مخالف صادر شد. بر اساس این رای ترامپ در وضع این تعرفهها پا را از حوزه اختیاراتش فراتر گذاشته است.
با این حال، قضات به وی اجازه دادند که تا اواسط ماه اکتبر به اجرای تعرفهها علیه کشورهای دیگر ادامه دهد.
ترامپ در بیانیه از تصمیم دادگاه استیناف فدرال انتقاد کرد و آن را «نادرست» خواند و گفت: در نهایت آمریکا پیروز خواهد شد.
وی افزود که «با کمک دیوان عالی آمریکا» با این حکم مبارزه خواهد کرد.
«دیوان تجارت بینالملل» آمریکا نیز در ماه میدر حکمی مشابه اعلام کرد که ترامپ در وضع تعرفهها فراتر از اختیاراتش عمل کرده است.
اما دادگاه استیناف اجرای این حکم را متوقف کرد تا بررسیها بیشتری در این باره انجام شود.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، رای دادگاه استیناف فدرال ضربهای به ترامپ محسوب میشود و ممکن است که توافقهای تجاری دولت وی با شرکای تجاری از جمله اتحادیه اروپا را در هالهای از ابهام قرار دهد.
ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه با استناد به «قانون اضطراری اختیارات اقتصادی» تعرفههای گستردهای را علیه بسیاری از شرکای تجاری از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، کانادا و مکزیک وضع کرد که تلاطم و نگرانیهای زیادی در بازارهای اقتصادی ایجاد کرد.
