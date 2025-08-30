دادگاه استیناف فدرال آمریکا تعرفه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را غیرقانونی اعلام کرد، اما این اجازه را داد که فعلا این تعرفه‌ها به قوت خود باقی بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، این حکم با هفت رای مثبت در مقابل چهار رای مخالف صادر شد. بر اساس این رای ترامپ در وضع این تعرفه‌ها پا را از حوزه اختیاراتش فراتر گذاشته است.

با این حال، قضات به وی اجازه دادند که تا اواسط ماه اکتبر به اجرای تعرفه‌ها علیه کشور‌های دیگر ادامه دهد.

ترامپ در بیانیه از تصمیم دادگاه استیناف فدرال انتقاد کرد و آن را «نادرست» خواند و گفت: در نهایت آمریکا پیروز خواهد شد.

وی افزود که «با کمک دیوان عالی آمریکا» با این حکم مبارزه خواهد کرد.

«دیوان تجارت بین‌الملل» آمریکا نیز در ماه می‌در حکمی مشابه اعلام کرد که ترامپ در وضع تعرفه‌ها فراتر از اختیاراتش عمل کرده است.

اما دادگاه استیناف اجرای این حکم را متوقف کرد تا بررسی‌ها بیشتری در این باره انجام شود.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، رای دادگاه استیناف فدرال ضربه‌ای به ترامپ محسوب می‌شود و ممکن است که توافق‌های تجاری دولت وی با شرکای تجاری از جمله اتحادیه اروپا را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.

ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه با استناد به «قانون اضطراری اختیارات اقتصادی» تعرفه‌های گسترده‌ای را علیه بسیاری از شرکای تجاری از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، کانادا و مکزیک وضع کرد که تلاطم و نگرانی‌های زیادی در بازار‌های اقتصادی ایجاد کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: دادگاه استیناف ، جنگ تعرفه ای ، ترامپ
خبرهای مرتبط
هشدار ونزوئلا به آمریکا درباره تبعات حمله نظامی: پاسخ قاطع خواهیم داد
بلومبرگ: چین و هند در بحبوحه جنگ‌های تجاری آمریکا بازسازی روابط را آغاز کردند
کاخ سفید: ترامپ به تلاش برای دیدار میان پوتین و زلنسکی ادامه می‌دهد
مکرون از اتحادیه اروپا خواسته که بخش دیجیتال آمریکا را هدف قرار دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش روسیه به اظهارات بی‌اساس درباره همکاری با تل‌آویو علیه ایران
سفر نادر پوتین به چین؛ از دیدار با رهبران ایران، هند و ترکیه تا امضای قرارداد‌های انرژی
هشدار سرهنگ صهیونیستی درباره بازیابی قدرت حزب‌الله
بن گویر: ترکیه همان حماس است
تکذیب گزارش تخلیه کامل بغداد توسط نیرو‌های آمریکایی
پایان رویای پیروزی کامل؛ زلنسکی از غرب کمک جدی‌تری خواست
استقبال حماس از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم اسرائیل
حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
اولیانوف: ارزیابی عراقچی از اقدام اروپایی‌ها «بسیار دقیق» است
واژگونی قایق مهاجران در غرب آفریقا و کشته شدن نزدیک به ۷۰ نفر
آخرین اخبار
رفتار ترامپ چین و هند را به هم نزدیک می‌کند
فارن پالیسی: توافق آذربایجان و ارمنستان معادلات منطقه را تغییر خواهد داد!
اکونومیست: چین به قدرتی در عرصه نوآوری تبدیل شده است
هشدار کابل به اسلام‌آباد درباره نقض حریم هوایی افغانستان
عقب‌نشینی خفت‌بار صهیونیست‌ها از محله زیتون غزه پس از مفقود شدن چهار نظامی
روسیه تلاش تروئیکا برای فعال سازی اسنپ بک را غیر قابل توجیه دانست
هشدار ونزوئلا به آمریکا درباره تبعات حمله نظامی: پاسخ قاطع خواهیم داد
تقدیر و تمجید حماس از عملیات جدید القسام در نوار غزه
مادورو: آماده دفاع از حاکمیت ونزوئلا هستیم
دادگاه استیناف تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد
یک کاروان نظامی اسرائیلی از جولان وارد خاک سوریه شد
کاخ سفید: ترامپ به تلاش برای دیدار میان پوتین و زلنسکی ادامه می‌دهد
آنکارا خواستار تعلیق عضویت تل‌آویو در سازمان ملل متحد شد
واکنش روسیه به اظهارات بی‌اساس درباره همکاری با تل‌آویو علیه ایران
محمود عباس: لغو روادید فلسطینی‌ها نقض قوانین بین‌المللی است
مجارستان: اروپا نتوانست روسیه را «مهار» کند
اولیانوف: ارزیابی عراقچی از اقدام اروپایی‌ها «بسیار دقیق» است
نگرانی از جان رئیس ستاد ارتش و واکنش ارتش اسرائیل
واژگونی قایق مهاجران در غرب آفریقا و کشته شدن نزدیک به ۷۰ نفر
مسیر زمینی ترکیه به سوریه پس از ۱۳ سال دوباره باز شد
حماس: اسرائیل بهای اشغال غزه را با خون نظامیان خود خواهد پرداخت
مکرون: اگر پوتین با زلنسکی دیدار نکند، ترامپ فریب خورده است
آمریکا روادید برخی مقامات فلسطینی را لغو کرد
تکذیب گزارش تخلیه کامل بغداد توسط نیرو‌های آمریکایی
هشدار سرهنگ صهیونیستی درباره بازیابی قدرت حزب‌الله
پایان رویای پیروزی کامل؛ زلنسکی از غرب کمک جدی‌تری خواست
سفارت روسیه در ایران: انتشار اخبار ضد روابط تهران و مسکو هدفمند است
حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
بن گویر: ترکیه همان حماس است
استقبال حماس از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم اسرائیل