تقدیر و تمجید حماس از عملیات جدید القسام در نوار غزه

یک مقام ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به عملیات جدید گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی این گروه در نوار غزه علیه صهیونیست‌ها واکنش نشان داد و گفت که مقاومت در غزه معادلات جدیدی را به صهیونیست‌ها دیکته می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المیادین، «عزت الرشق» از رهبران جنبش حماس، در واکنش به درگیری‌های جاری در نوار غزه تأکید کرد: مقاومت ما در حال تحمیل معادلات جدید است.

این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که عملیات جدید القسام در نوار غزه تا لحظه تنظیم این خبر یک کشته و ۹ زخمی برجای گذاشته و ۴ نظامی دیگر نیز همچنان مفقود هستند.

براساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، ارتش اسرائیل بیم آن دارد که دست‌کم چهار نظامی در جریان درگیری‌ها به اسارت حماس درآمده باشند و عملیات گسترده جست‌و‌جو برای یافتن آنان ادامه دارد.

رسانه‌های اسرائیلی در پوشش درگیری‌های جاری اعلام کردند که رخداد امنیتی در محله الزیتون غزه یکی از دشوارترین حوادث از زمان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود.

منابع صهیونیستی همچنین از آغاز دوباره درگیری شدید میان ارتش این رژیم و مبارزان حماس در محله الزیتون خبر دادند.

براساس گزارش این رسانه ها، رزمندگان گردان‌های القسام با تدارک کمین‌ها، حمله شدیدی علیه یک یگان ارتش اسرائیل در محله الزیتون ترتیب دادند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که شمار زیادی از نیرو‌های گردان‌های القسام در عملیات الزیتون مشارکت داشتند و مواضع مستحکم ارتش اسرائیل را هدف قرار دادند.

براساس گزارش این رسانه ها، شش فروند بالگرد ارتش که برای تخلیه نیرو‌ها اعزام شده بودند، در محله الزیتون هدف آتش شدید قرار گرفتند

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که چهار نظامی همچنان مفقود هستند و احتمال می‌رود در جریان درگیری‌های الزیتون به اسارت نیرو‌های مقاومت درآمده باشند.

درحالی که رسانه‌ها پیشتر از وقوع سه حادثه امنیتی در مناطق مختلف خبر داده بودند، اکنون خبر می‌رسد که یک حادثه امنیتی جدید و دشوار در نقطه چهارم در محله الزیتون روی داده است.

این رسانه‌ها اعلام کردند که درگیری مستقیم با سلاح‌های سنگین میان مبارزان حماس و نیرو‌های ارتش اسرائیل در محله الزیتون جریان دارد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: حماس ، نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
