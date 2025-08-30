رئیس حفاظت محیط زیست  اسکو گفت:آتش‌سوزی در باغات گل محمدی گنبرف به مساحت ۳ هزار متر مربع با حضور ماموران آتش نشانی دهیاری گنبرف مهار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -قاسم زاده گفت:آتش‌سوزی در باغات گل محمدی گنبرف به مساحت ۳ هزار متر مربع با حضور ماموران آتش نشانی دهیاری گنبرف مهار شد. این آتش‌سوزی در بخشی از باغات گل محمدی مشهور به (دوزلر) و بوته‌های خشکیده روی داد و برای مهار آن ماموران آتش‌نشانی با خودروی آتش‌نشانی حمل آب به محل اعزام شدند.

وی افزود:ماموران با کمک اهالی منطقه موفق به مهار آتش شدند و از گسترش آن به سایر مناطق و باغات همسایه و نزدیک شدن به محدوده مسکونی جلوگیری کردند.

قاسم زاده گفت:در این حادثه به گونه‌های مختلف حیوانی و گیاهی منطقه آسیبی وارد نشد.

 وی  در مورد علت آتش سوزی گفت: اهمال کاری در کنترل آتش روی داده است.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان اسکو از گردشگران ، مسافران و بهره برداران خواست با توجه به گرمی هوا و خشکی مراتع از هرگونه روشن کردن آتش و از ایجاد عوامل آتش زا خودداری کنند. 

گفتنی است مراتع گنبرف در محدوده منطقه حفاظت شده سهند قرار دارد. منطقه حفاظت شده سهند زیستگاه اصلی قوچ و میش ارمنی است.

