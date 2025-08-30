باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره، منابع اسرائیلی به جزییات بیشتر این خبر هیچ اشاره‌ای نکردند.

این عقب‌نشینی، بار دیگر شکنندگی ارتش اشغالگر را آشکار ساخت؛ ارتشی که با وجود ادعای قدرت، در برابر مقاومت و اراده ملت فلسطین راهی جز فرار و عقب‌نشینی ندارد.

این عقب‌نشینی خفت بار پس از آن صورت می‌گیرد که عملیات جدید القسام در نوار غزه تا لحظه تنظیم این خبر یک کشته و ۱۱ زخمی برجای گذاشته است.

براساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، ارتش اسرائیل بیم آن دارد که دست‌کم چهار نظامی در جریان درگیری‌ها به اسارت حماس درآمده باشند و عملیات گسترده جست‌و‌جو برای یافتن آنان ادامه دارد.

رسانه‌های اسرائیلی در پوشش درگیری‌های جاری اعلام کردند که رخداد امنیتی در محله الزیتون غزه یکی از دشوارترین حوادث از زمان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود.

منابع صهیونیستی همچنین از آغاز دوباره درگیری شدید میان ارتش این رژیم و مبارزان حماس در محله الزیتون خبر دادند.

براساس گزارش این رسانه ها، رزمندگان گردان‌های القسام با تدارک کمین‌ها، حمله شدیدی علیه یک یگان ارتش اسرائیل در محله الزیتون ترتیب دادند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که شمار زیادی از نیرو‌های گردان‌های القسام در عملیات الزیتون مشارکت داشتند و مواضع مستحکم ارتش اسرائیل را هدف قرار دادند.

براساس گزارش این رسانه ها، شش فروند بالگرد ارتش که برای تخلیه نیرو‌ها اعزام شده بودند، در محله الزیتون هدف آتش شدید قرار گرفتند

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که چهار نظامی همچنان مفقود هستند و احتمال می‌رود در جریان درگیری‌های الزیتون به اسارت نیرو‌های مقاومت درآمده باشند.

درحالی که رسانه‌ها پیشتر از وقوع سه حادثه امنیتی در مناطق مختلف خبر داده بودند، اکنون خبر می‌رسد که یک حادثه امنیتی جدید و دشوار در نقطه چهارم در محله الزیتون روی داده است.

این رسانه‌ها اعلام کردند که درگیری مستقیم با سلاح‌های سنگین میان مبارزان حماس و نیرو‌های ارتش اسرائیل در محله الزیتون جریان دارد.

منبع: ایرنا