باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس با کاهش ۱.۷۸ درصد به ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۳۹ واحد رسید. همچنین، شاخص کل هموزن با کاهش ۰.۹۲ درصد به ۷۶۰۹۲۸ واحد و شاخص کل فرابورس با کاهش ۰.۷۱ درصد به ۲۳۰۹۴ واحد رسید.
روند بازار سهام که کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تحلیل وضعیت بازار سرمایه در هفته گذشته پرداخت و اظهار داشت: در هفته گذشته، ارزش معاملات مربوط به سهام، حق تورم و صندوقهای سهامی به ترتیب به ارقام زیر رسید: شنبه ۳۲۲۰ میلیارد تومان، دوشنبه ۳۸۷۰ میلیارد تومان، سهشنبه ۳۹۴۵ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴۲۶۲ میلیارد تومان. در مجموع، ارزش کل معاملات به ۱۴۵۰۲ میلیارد تومان رسید.
آسایش ادامه داد: سرانه خرید در هفته گذشته ۳۷۷۰۰۰۰۰ تومان و سرانه فروش ۳۸۷۰۰۰۰۰ تومان بود. همچنین شاهد خروج پول از بازار بودیم که به تفکیک روزها شامل ۳۵۶ میلیارد تومان در شنبه، ۶۵۵ میلیارد تومان در دوشنبه، و ۴۲۳ میلیارد تومان در سهشنبه بود. اما در چهارشنبه، ۲۱۳ میلیارد تومان ورود پول به ثبت رسید. به این ترتیب، در مجموع هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان خروج پول از صندوقهای سهامی را شاهد بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه به وضعیت صندوقهای با درآمد ثابت نیز اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته، صندوقهای با درآمد ثابت نیز با خروج پول مواجه شدند. به تفکیک، در شنبه ۱۴ میلیارد تومان، دوشنبه ۷۷۳ میلیارد تومان، سهشنبه ۹۵ میلیارد تومان خروج پول داشتیم و در چهارشنبه ۷۴۲ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد. در مجموع، ۱۴۰ میلیارد تومان خروج پول از این صندوقها مشاهده شد.
آسایش در پایان به بازده صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: بیشترین کاهش در صنعت هتل و رستوران با ۲۶.۶ درصد کاهش و سپس صنعت منسوجات با ۵۱ درصد کاهش بود. در مقابل، بیشترین رشد مربوط به محصولات کاغذی با ۲.۵۶ درصد رشد و صنعت زراعت با ۱.۸۰ درصد رشد بود.
تداوم روند نزولی بازار سهام و خروج نقدینگی از بازار که نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نباید فراموش کنیم که تصمیماتی که بانک مرکزی گرفته، روی بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است سیاست انقباضی شدید بانک مرکزی باعث شده که تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه کاهش پیدا کند و پولهای خود را عمدتاً در سیستم بانکی یا صندوقهای درآمد ثابت نگهداری کنند. در کنار این، خروج نقدینگی به سمت بازار طلا به دلایل ریسکهای منطقهای نیز مزید بر علت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه به تثبیت نرخ دلار اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ دلار حدوداً ۶ ماه است که نرخ دلار نیما هیچ رشدی نداشته در حالی که ما یک تورم مزمن را در اقتصاد شاهد هستیم و زیر محدوده ۷۰ هزار تومان تثبیت شده است. این موضوع بهطور طبیعی تأثیرگذار بر سودآوری شرکتها بوده است و باید اشاره کنیم که در چند سال گذشته حاشیه سود شرکتها از حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد نزول داشته و به محدوده ۱۲ درصد رسیده که این سیاستهای تثبیت قیمتی کاملاً تأثیرگذار بوده است.
وی پیشنهاد داد که در کنار کنترل تورم و اولویتدهی به این موضوع، سرمایهگذاری که در بلندمدت به شدت روی اقتصاد و ارزآوری کشور تأثیر دارد، باید کنترل و متعادلتر تصمیمگیری شود تا بازار سرمایه هم بتواند انشاءالله یک رشد با ثباتی را تجربه کند. همچنین، قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به شدت میتوانست کمک حال بازار سرمایه باشد، برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید، انشاءالله اثرات مثبت خود را در کوتاهمدت و بلندمدت نشان دهد.
به تازگی هم حجتاله صیدی، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح عملکرد این سازمان به مناسبت هفته دولت، بیان کرد: از شهریور پارسال و همزمان با آغاز بهکار هیات مدیره و استقرار دولت جدید، ۱۷ برنامه عملیاتی برای تقویت تشکیل سرمایه، افزایش کارایی بازار و حفاظت از حقوق سهامداران تدوین و اجرا شده است.
تداوم روند نزولی و خروج سرمایه از بازار سرمایه که حالا زنگ هشدار را به صدا درآورده است و امروز سهامداران بیش از بیش نگران هستند؛ حالا باید منتظر ماند و دید روند بازار در هفته کاری پیش روز چگونه خواهد بود؟