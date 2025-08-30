باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد دو میلیون و ۴۷۴ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و کاهش ۱.۸ درصدی، به عدد دو میلیون و ۴۳۱ هزار واحد رسید تا هفته‌ای منفی بورس تهران رقم بخورد.

او افزود: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، شاخص کل همچنان روند نزولی را ادامه می‌دهد؛ اما از نظر تکنیکالی، در محدوده حمایتی قرار داریم و انتظار داریم از همین محدوده شاخص حمایت شده و روند آن تغییر کند. حمایت بعدی محدوده ۲.۲۵۰.۰۰۰ واحد است.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است، اما کمتر از شاخص کل افزایش داشت. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد ۷۶۸ هزار واحد شروع به کار کرد و پس از کاهش حدود یک درصدی، در پایان هفته به تراز ۷۶۰ هزار واحد رسید.

او می‌گوید: این شاخص نیز در محدوده حمایتی قوی خود قرار دارد و امیدواریم در همین حوالی حمایت شده و روند صعودی خود را ادامه دهد. حمایت بعدی محدوده ۷۱۰ هزارواحد است.

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.