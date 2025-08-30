باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تاس، پوتین در مصاحبه‌ای که شنبه در خبرگزاری شینهوا منتشر شد، گفت: همکاری روسیه و چین در چارچوب‌های چندجانبه رکنی کلیدی در روابط دوجانبه است و نقش مهمی در امور جهانی ایفا می‌کند.

وی تاکید کرد: مشارکت راهبردی روسیه و چین به عنوان نیروی ثبات‌بخش عمل می‌کند. ما به عنوان ۲ قدرت اصلی اوراسیا نمی‌توانیم نسبت به چالش‌ها و تهدیدهای پیش روی قاره خودمان و دنیا بی‌تفاوت باشیم.

رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: همکاری نزدیک مسکو و پکن تاثیر مثبتی در شکل‌دهی به مجامع اقتصادی مهم از جمله گروه ۲۰ و اپک داشته است. ما در گروه ۲۰ و همچنین با کشورهای همفکر خصوصا در بریکس دستورکار خود را به سمت مسائلی برده‌ایم که اهمیت واقعی برای اکثریت جهانی دارد.

پوتین با اشاره به اینکه برخی کشورهای غربی نتایج جنگ جهانی دوم را به نفع خود مورد بازنگری قرار داده‌اند، گفت: این گرایش خطرناک از آنجا ناشی می‌شود که آنها از پذیرش نقش مستقیم اسلاف نخبگان غربی در ایجاد جنگ جهانی اکراه دارند و می‌خواهند که صفحات شرم‌آور تاریخ خود را پاک کنند.

پوتین همچنین «شی جینپنگ» رئیس جمهور چین را رهبری واقعی و دولتمردی با اراده قوی خواند.

وزارت خارجه چین پنجشنبه اعلام کرد که ۲۶ رهبر خارجی از جمله مسعود پزشکیان جمهوری ایران و پوتین در مراسم «روز پیروزی» در پکن شرکت خواهند کرد.

شینهوا نوشت که چین روز چهارشنبه سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) به مناسبت هشتادمین سالگرد روز پیروزی مقاومت و جنگ خلق چین علیه تهاجم ژاپن و جنگ جهانی ضدفاشیستی، رژه نظامی بزرگی در پکن برگزار خواهد کرد.

منبع: ایرنا