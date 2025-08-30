شروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی مداوم آب در هستان مسکوتان در شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هوای گرم تابستان قطعی آب به صورت موضوعی آزار دهنده برای شهروندان اقصی نقاط کشور به ویژه در مناطق جنوبی تبدیل شده و مشکلاتی را پیش روی شهروندان قرار داده است. اهالی دهستان مسکوتان در شهرستان فنوج در استان سیستان و بلوچستان نیز در این روز‌های گرم تابستان از قطعی آب در رنج و عذاب هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام در روزهای گرم تابستان اهالی دهستان مسکوتان در شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان از نبود آب رنج می‌برد. درهوای گرم بلوچستان بی آبی ساکنان این روستا را آزار می‌دهد. لطفا در خبر اعلام کنید. ممنون

 

۰۹:۱۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
سلام لطفاً در مورد پروژه دردست اقدام آبرسانی شرب تصفیه شده منطقه برراوند روستای نیسیان شهرستان اردستان اصفهان هم رسیدگی تا ساکنین از آب تصفیه استانی بهر ه مند شوند .
