باشگاه خبرنگاران جوان - در هوای گرم تابستان قطعی آب به صورت موضوعی آزار دهنده برای شهروندان اقصی نقاط کشور به ویژه در مناطق جنوبی تبدیل شده و مشکلاتی را پیش روی شهروندان قرار داده است. اهالی دهستان مسکوتان در شهرستان فنوج در استان سیستان و بلوچستان نیز در این روز‌های گرم تابستان از قطعی آب در رنج و عذاب هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام در روزهای گرم تابستان اهالی دهستان مسکوتان در شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان از نبود آب رنج می‌برد. درهوای گرم بلوچستان بی آبی ساکنان این روستا را آزار می‌دهد. لطفا در خبر اعلام کنید. ممنون

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید