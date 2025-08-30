مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفت: امسال ما محدودیتی از لحاظ ولتاژی در تأمین بار مردم در حوزه برق منطقه‌ای تهران نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرهاد شبیهی مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: همانطور که میدانید مولفه‌های متفاوتی بر کیفیت توان ارائه شده به مردم برای ما در لایه ولتاژی مؤثر است در سال‌های گذشته در سطح تهران با مشکلاتی برای تأمین توان نیاز مصرفی مردم مواجه بودیم.

او افزود: تدبیری که در یک راهکار کوتاه مدت شد نصب خازن بود که بتواند بخشی از محدودیت ولتاژ را رفع کند و طبیعتا بخش دیگری از اقدامات رفع فرسودگی و تغییرات ولتاژی است.

این مقام مسئول می‌گوید: ما در سه ماه گذشته توانستیم بیش از ۵۰۰ مگاوات در حوزه برق منطقه‌ای تهران به ظرفیت شبکه خازنی اضافه کنیم و این باعث شد ولتاژ پایداری را در شبکه برق تهران داشته باشیم و امسال ما محدودیتی از لحاظ ولتاژی در تأمین بار مردم در حوزه برق منطقه‌ای تهران نداریم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: برق منطقه ای ، وزارت نیرو ، خاموشی برق
خبرهای مرتبط
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
با حضور وزیر نیرو انجام شد؛
بهره برداری از پنج طرح صنعت برق در استان
مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران خبر داد؛
طراحی بیش از ۱۴ همت پروژه برقی در تهران در یکسال گذشته
علت تفاوت در زمان خاموشی‌های کشور اعلام شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
اینم از اون خبرهای تبلیغی وزارت نیرو است آخه وقتی دارید کل استان تهران و تعداد زیادی استان دیگر را تعطیل میکنید دیگه بالا بودن ۱۰ تا ۱۵ درصد ولتاژ چه فرقی میکند/مهندس ارشد برق با ۲۵ سال سابقه
۰
۱
پاسخ دادن
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
آخرین اخبار
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ عکس
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
بهره‌برداری از ۲هزار و ۱۸۶ پروژه گازرسانی در هفته دولت