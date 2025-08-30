باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - فرهاد شبیهی مدیرعامل برق منطقهای تهران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: همانطور که میدانید مولفههای متفاوتی بر کیفیت توان ارائه شده به مردم برای ما در لایه ولتاژی مؤثر است در سالهای گذشته در سطح تهران با مشکلاتی برای تأمین توان نیاز مصرفی مردم مواجه بودیم.
او افزود: تدبیری که در یک راهکار کوتاه مدت شد نصب خازن بود که بتواند بخشی از محدودیت ولتاژ را رفع کند و طبیعتا بخش دیگری از اقدامات رفع فرسودگی و تغییرات ولتاژی است.
این مقام مسئول میگوید: ما در سه ماه گذشته توانستیم بیش از ۵۰۰ مگاوات در حوزه برق منطقهای تهران به ظرفیت شبکه خازنی اضافه کنیم و این باعث شد ولتاژ پایداری را در شبکه برق تهران داشته باشیم و امسال ما محدودیتی از لحاظ ولتاژی در تأمین بار مردم در حوزه برق منطقهای تهران نداریم.