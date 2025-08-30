باشگاه خبرنگاران جوان - کوبی مینو یکی از استعدادهای بزرگ منچستریونایتد به شمار میآید. او نشان داده است میتواند سالها برای شیاطین سرخ به میدان برود. این بازیکن جوان در فصل جاری فرصت حضور در ترکیب شیاطین سرخ را نیافته و این باعث شده است خواستار جدایی شود.
النصر مشتری جدی مینو است. این باشگاه عربستانی پیشنهاد رسمیاش را برای خرید قرضی این بازیکن جداییطلب به یونایتد ارائه کرده است، اما سران یونایتد با این پیشنهاد مخالفت کردهاند.
به نوشته اسپورت، کوبی مینو اصرار به جدایی از منچستریونایتد دارد و همین باعث شده است به النصر نزدیکتر شود. با توجه به اینکه این بازیکن در برنامههای روبن آموریم جایی ندارد احتمال جدایی او از شیاطین سرخ و حضورش در النصر زیاد است.
النصر فصل جدید لیگ عربستان را توفانی آغاز کرد و توانست حریفش را با پنج گل در هم بکوبد.