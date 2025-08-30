باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خاصیت عجیب هوش مصنوعی در دنیای امروز + فیلم

کارشناس هوش مصنوعی در مورد خاصیت عجیب هوش مصنوعی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جاوید نیا، کارشناس هوش مصنوعی گفت: به هوش مصنوعی دستور دهید که به سؤال شما فکر کند و مرحله به مرحله پیش برود. 

 

 

 

 

