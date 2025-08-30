باشگاه خبرنگاران جوان - توماس فرانک بخش عمدهای از هفت سال گذشته را در سمت سرمربیگری برنتفورد گذرانده و حالا بزرگترین چالش دوران حرفهایاش را پذیرفته است. او در آغاز تابستان قراردادی سهساله را با تاتنهام امضا کرد و جانشین آنژه پوستجاوغلو شد. فرانک که روزی از اولین شغل مربیگریاش ۱۰۰ پوند (۱۳۰ دلار) درآمد داشت حالا در تاتنهام که در لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا بازی خواهد کرد، حقوق چند میلیون پوندی دریافت میکند.
توماس فرانک، سرمربی تاتنهام، زندگی الهامبخشی از پشتکار و عشق به فوتبال دارد. او که روزی با دریافت ۱۰۰ پوند (۱۳۰ دلار) اولین تجربه مربیگریاش را در زادگاه کوچکش «فردریکسوارک» آغاز کرد، اکنون با قراردادی چند میلیون پوندی هدایت تاتنهام را در لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا را بر عهده گرفته است. فرانک که مدرک علوم ورزشی از دانشگاه کپنهاگ دارد و به سه زبان مسلط است، با هوش تاکتیکی و رویکرد مبتنی بر دادهها، برنتفورد را به لیگ برتر رساند و حالا بزرگترین چالش حرفهای خود را پذیرفته است.
خبرنگاران روزنامه اتلتیک به دانمارک سفر کردند تا در زادگاه توماس فرانک با این مربی بیشتر آشنا شوند. فردریکسوارک شهرک کوچکی در دانمارک است و اکثر مردم برای کار به شهری دیگر میروند.
باشگاه فوتبال این شهر FFK است که در سطح هفتم فوتبال دانمارک رقابت میکند. فرانک در دهه ۱۹۹۰ در خط میانی این تیم بازی میکرد و وقتی ۲۰ساله بود، توسط یسپر اولسن - که هیچ نسبتی با وینگر سابق منچستریونایتد و آژاکس با همین نام ندارد - تشویق شد که مربی شود. به او یک گرمکن و ۱۰۰۰ کرون دانمارکی داده شد تا اولین مسئولیت مربیگریاش را تجربه کند.
او در دانشگاه کپنهاگ مدرک ورزشی گرفت و همانجا درباره تجربیاتش در مربیگری تیمهای زیر هشت سال و زیر ۱۲ مقاله نوشت. فرانک در سال ۱۹۹۹ زادگاهش فردریکسوارک را ترک کرد تا به هویدووره، باشگاهی در حومه کپنهاگ که بین سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۱ سه بار قهرمان لیگ برتر دانمارک شد، بپیوندد.
توماس فرانک پنج سال را با این تیم گذراند. مدتی مربیگری را کنار گذاشت و به همراه همسرش نانا، به نیوزیلند و استرالیا سفر کرد. اوضاع مالی فرانک اصلا خوب نبود و زمانهایی وجود داشتند که او باید در نظر میگرفت که آیا مربیگری تماموقت گزینه مناسبی برای خانوادهاش است یا خیر.
اکتبر ۲۰۱۸ که فرانک سرمربی برنتفورد شد نتایج این تیم بر وفق مراد نبود و شکست در هشت بازی از ۱۰ بازی نخست اوضاع را برای فرانک سخت کرد ولی اعتماد کادر مدیریتی به او جواب داد. برنتفورد اواخر فصل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ هشت بازی متوالی را برد تا شانسش را برای صعود خودکار از چمپیونشیپ به لیگ برتر افزایش دهد. برنتفورد به فینال پلیآف رسید اما پس از وقت اضافه به رقیب لندنی خود، فولام، باخت.
بی (دوست و عضو کادر فنی فرانک در برنتفورد) میگوید: توماس چند روز بعد کنار دریا با من صبحانه میخورد و حسابی کلافه بود. این ناکامی خیلی ناراحتکننده بود. او ظرفیت عظیمی دارد و میتواند خیلی چیزها را مدیریت کند اما چراغهای خانهاش زود خاموش شدند. اگر انرژی نداشته باشید، نمیتوانید بازیکنان، کادر فنی و هواداران را متقاعد کنید. ولی او ۱۰ روز بعد برگشت و کنترل اوضاع را در دست گرفت.
برنتفورد در دومین تلاش فرانک برای صعود به لیگ برتر، فینال پلیآف را برد و به لیگ برتر راه یافت و در روز افتتاحیه فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱، آرسنال را با نتیجه دو بر صفر شکست داد. فرانک در چهار فصل حضورش در برنتفورد، دو بار در نیمه بالای جدول قرار گرفت. او تابستان گذشته فرصت مربیگری در چلسی را رد کرد و گفته میشد جایگزین اریک تنهاخ در منچستر یونایتد خواهد شد ولی این اتفاق نیز رخ نداد. او اکنون به لطف تاتنهام فرصت حضور در یک باشگاه بزرگ را به دست آورده است.
باهوش در داخل و خارج از زمین
فرانک به عنوان یکی از باهوشترین مربیان لیگ برتر شهرت پیدا کرده است و با این حال در خارج از زمین نیز به همان اندازه باهوش است. فرانک دارای مدرک علوم ورزشی است که برایش در دانشگاه کپنهاگ سخت تلاش کرده است.
فرانک طرفدار سرسخت آمادگی جسمانی، روانشناسی ورزشی و تجزیه و تحلیل تاکتیکی در مورد پیشرفت بازیکنان است. علاوه بر این، فرانک به خاطر رویکرد مبتنی بر داده به فوتبال نیز شناخته میشود؛ چیزی که به برنتفورد کمک کرده است تا در سالهای اخیر بسیار فراتر از حد انتظار ظاهر شود.
متخصص زبان
ارتباط با بازیکنان برای مربیان حیاتی است. مهم نیست چند ملیت در رختکن تیم حضور داشته باشند، رئیس باید همیشه درباره چگونگی عملکرد بازیکنانش شفاف باشد. خوشبختانه، برای فرانک، این مشکلی نیست. این مربی دانمارکی به زبانهای متعددی از جمله زبان مادریاش دانمارکی و همچنین انگلیسی و آلمانی مسلط است.