باشگاه خبرنگاران جوان - نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در شهرستان‌های اطراف تهران بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار در حال توسعه است و سایر بیمارستان‌ها نیز شرایط فیزیکی مناسبی دارند و بر اساس مجوز ماده ۲۳ سازمان مدیریت، وزارت بهداشت موظف به تجهیز این مراکز است و سازمان برنامه و بودجه نیز باید منابع اعتباری لازم را برای تکمیل اختصاص دهد.

به گفته وی؛ البته در کنار منابع دولتی، از ظرفیت خیرین و سایر حوزه‌های حمایتی نیز بهره خواهیم گرفت.

جزئیات وضعیت بیمارستان‌های آسیب دیده

وی در پاسخ به پرسشی درباره بازسازی مراکز درمانی آسیب‌دیده در حوادث اخیر گفت: بیمارستان مطهری مورد ترمیم قرار گرفت و خوشبختانه بیمارستان حضرت فاطمه خسارت جدی ندید. سایر مراکز دانشگاه نیز دچار مشکل اساسی نشدند و خدمات در آن‌ها ادامه دارد.

منبع: مهر