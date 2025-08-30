رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: توسعه بیمارستان‌ها با کمک خیرین ادامه دارد و بازسازی مراکز آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مانند بیمارستان مطهری انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در شهرستان‌های اطراف تهران بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار در حال توسعه است و سایر بیمارستان‌ها نیز شرایط فیزیکی مناسبی دارند و بر اساس مجوز ماده ۲۳ سازمان مدیریت، وزارت بهداشت موظف به تجهیز این مراکز است و سازمان برنامه و بودجه نیز باید منابع اعتباری لازم را برای تکمیل اختصاص دهد.

به گفته وی؛ البته در کنار منابع دولتی، از ظرفیت خیرین و سایر حوزه‌های حمایتی نیز بهره خواهیم گرفت.

جزئیات وضعیت بیمارستان‌های آسیب دیده

وی در پاسخ به پرسشی درباره بازسازی مراکز درمانی آسیب‌دیده در حوادث اخیر گفت: بیمارستان مطهری مورد ترمیم قرار گرفت و خوشبختانه بیمارستان حضرت فاطمه خسارت جدی ندید. سایر مراکز دانشگاه نیز دچار مشکل اساسی نشدند و خدمات در آن‌ها ادامه دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، مراکز درمانی
خبرهای مرتبط
اوحدی: دشمن با ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی تلاش برای تکرار الگوی ۱۳۶۰ داشت
رییس سازمان غذا و دارو مطرح کرد
اهمیت مصرف منطقی دارو/ داروسازان، ستون تاب‌آوری نظام سلامت
دفاع‌مقدس ۱۲ روزه؛ موضوعی برای گفت‌و‌گو در کلاس‌های درس
وزیر بهداشت خبر داد؛
ایجاد و بازسازی ۴۰ هزار تخت بیمارستانی جدید تا پایان سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی آمریکا 
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
آخرین اخبار
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی آمریکا 
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
معرفی بسته‌های تربیت ـ یادگیری کودکستان‌ها به زودی
صرفه جویی یک میلیارد دلاری با داخلی سازی محصولات پلاسمایی
اقدامات لازم در زمان شکستگی دست + فیلم
رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات
توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی
چه زمانی عینک برای چشم‌ها خطر ایجاد می‌کند؟
عوارض مصرف گیاه بومادران + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال
رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
وزیر علوم: جذب دانشجوی بین‌الملل، راهبردی برای رسیدن به مرجعیت علمی است
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
عاقبت خطرناک مصرف خودسرانه کندر + فیلم
علاقه مدال آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک به وطن + فیلم
عوامل موفقیت نفرات برتر کنکور تجربی
چرا کنگره رویان در ایران به زبان انگلیسی برگزار می‌شود؟ +فیلم