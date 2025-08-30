باشگاه خبرنگاران جوان - نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در شهرستانهای اطراف تهران بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار در حال توسعه است و سایر بیمارستانها نیز شرایط فیزیکی مناسبی دارند و بر اساس مجوز ماده ۲۳ سازمان مدیریت، وزارت بهداشت موظف به تجهیز این مراکز است و سازمان برنامه و بودجه نیز باید منابع اعتباری لازم را برای تکمیل اختصاص دهد.
به گفته وی؛ البته در کنار منابع دولتی، از ظرفیت خیرین و سایر حوزههای حمایتی نیز بهره خواهیم گرفت.
جزئیات وضعیت بیمارستانهای آسیب دیده
وی در پاسخ به پرسشی درباره بازسازی مراکز درمانی آسیبدیده در حوادث اخیر گفت: بیمارستان مطهری مورد ترمیم قرار گرفت و خوشبختانه بیمارستان حضرت فاطمه خسارت جدی ندید. سایر مراکز دانشگاه نیز دچار مشکل اساسی نشدند و خدمات در آنها ادامه دارد.
منبع: مهر