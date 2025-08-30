شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان خواستار رسیدگی به پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب دیده در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۳ خرداد ماه بود که رژیم غاصب و جنایتکار رژیم صهیونیستی خاک پاک و مقدس کشورمان را مورد حمله تروریستی قرار داد.
بر اثر این حمله وحشیگرایانه علاوه بر اینکه عده بسیاری از دانشمندان؛ نظامیان ارشد کشورمان و مردم عادی کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیدند؛ به بسیاری از منازل مسکونی و خودرو‌ها آسیب جدی وارد شد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 

سلام لطفا از مسئولان مربوطه پیگیر جبران خسارت خودرو‌های آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه باشید. ممن

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، مشکلات مردم ، خودروها
