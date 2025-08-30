باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نگاهی به سطح علم و دانش مردم ایران قبل از انقلاب + فیلم

مهمان نویسنده برنامه تلویزیونی در مورد سطح علم و دانش مردم‌ ایران‌ در قبل از انقلاب نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام احمد نظرپور، نویسنده با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص سطح علم و دانش مردم‌ ایران قبل از انقلاب توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

