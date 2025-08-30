باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی با خانوادههای سربازان کشته شده در عملیات نظامی در منطقه کورسک روسیه دیدار کرد.
این دومین باری است که کیم با بستگان سربازان کره شمالی که در جنگ علیه نیروهای اوکراینی جان باختند، دیدار میکند. کیم به خانوادههای سربازان کشته شده "تسلیت عمیق" گفت و در عین حال از عدم جلوگیری از مرگ آنها ابراز تاسف کرد.
برآوردهای کره جنوبی و غرب نشان میدهد که کره شمالی سال گذشته تقریباً ۱۰۰۰۰ سرباز به روسیه اعزام کرده است. علاوه بر این، پیونگ یانگ گلولههای توپخانهای نیز در اختیار نیروهای روسی قرار داده است.