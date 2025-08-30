باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا به امروز در شهر تهران و پایتخت کشور توانسته‌ایم بیش از ۱۱۵۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق تأمین کنیم که این عدد نسبت به دوره مشابه سال گذشته در این تاریخ، حدود یک درصد کاهش مصرف را نشان می‌دهد.

ناظریان همچنین به کاهش مصرف انرژی در ایام گرم سال، به ویژه در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد اشاره کرد و گفت که در این ایام، کاهش مصرف بیش از ۵ درصدی ثبت شده است.

از منظر پیک نیز ناظریان اشاره کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در حوزه برنامه‌ریزی کنترل مصرف انجام شد و همراهی بسیار خوبی از سوی مشترکین تهران وجود داشته که این موضوع موجب شده است که ما بیش از ۵ درصد کاهش پیک مصرف شبکه را تجربه کنیم. او این دستاورد را به عنوان عاملی مؤثر در پایداری شبکه، کاهش حوادث و کاهش تلفات عنوان کرد.

مدیر برق تهران با اشاره به مدیریت مصرف و انرژی، تصریح کرد که تقریباً حدود ۱۵ درصد کاهش حوادث در شبکه برق به ثبت رسیده است که عدد بسیار ارزشمندی است.

ناظریان همچنین بیان کرد: برنامه‌ریزی‌هایی برای استفاده از قابلیت‌های هوشمندسازی شبکه و مدیریت هوشمند در حوزه انرژی انجام شده است هدف این اقدامات، تعادل در تولید و مصرف و کنترل ناترازی در حوزه برق است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات مؤثری در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق در کشور انجام شده و شهر تهران به عنوان یکی از شهر‌های موفق در صرفه‌جویی انرژی شناخته می‌شود. این اقدامات کمک می‌کند تا ناترازی موجود به سرعت مدیریت، کنترل شود و از محدودیت‌ها کاهش دهیم.