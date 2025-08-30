سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به تمجید از تیم ملی ایران در دیدار با افغانستان پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های کافا ۲۰۲۵، روز جمعه ۷ شهریور برابر تیم ملی افغانستان به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد.

سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با تمجید از عملکرد شاگردان ایران نوشت: مدافع عنوان قهرمانی مسابقات، کار خود را در مرحله گروهی با بردی مقتدرانه آغاز کرد.

افغانستان در دقیقه ۲۱ توسط امید موسوی به گل رسید، اما مجید علیاری خیلی زود با ضربه سر حساب کار را برابر کرد. علیاری سپس پاس گل دوم را برای امیرحسین حسین‌زاده فراهم کرد تا ایران قبل از پایان نیمه اول پیش بیفتد. در ادامه، این مهاجم در دقیقه ۶۴ گل سوم ایران و دومین گل خود را به ثمر رساند تا تیم ملی با نمایشی مقتدرانه سه امتیاز نخست را دشت کند.

شاگردان وینچنزو آنسه عملکرد امیدوارکننده‌ای داشتند، اما تجربه و دقت بالای بازیکنان ایران در گلزنی، عامل اصلی پیروزی تیم ملی بود.

در دیگر بازی گروه B، تیم ملی هند با درخشش گورپریت سینگ ساندو و مهار پنالتی حساس، موفق شد تاجیکستان را ۲ بر یک شکست دهد.

هند در دقیقه ۵ با ضربه سر انوار علی به گل نخست رسید. تنها ۸ دقیقه بعد، ساندش جینگان توپ برگشتی از دروازه‌بان تاجیکستان موهریدین حسنوف را به گل دوم تبدیل کرد.

تاجیکستان در دقیقه ۲۳ با گل شاهرم سامیف اختلاف را کاهش داد، اما در ادامه تلاش‌هایشان برای بازگشت کامل بی‌ثمر ماند. در نیمه دوم نیز دروازه‌بان هند گورپریت ساندو بار‌ها ناجی تیمش شد و در دقیقه ۷۲ با مهار پنالتی رستم سویروف برتری تیمش را حفظ کرد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، فوتبال
خبرهای مرتبط
قلعه‌نویی: هیچ تیم ضعیفی در فوتبال آسیا نیست/ صحبت درباره علیاری زود است
نبی: از تیم‌های کافا به علت رنگی نبودن چشم‌هایشان انتقاد می‌شود
اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل افغانستان
طارمی: تکلیف تیم باشگاهی‌ام بعد از تورنمنت کافا مشخص می‌شود
مسابقات کافا؛
ایران- افغانستان؛ بازی آسان شاگردان قلعه‌نویی در اولین گام
سید صالحی:
ملی پوشان برابر افغانستان محک خوبی نخوردند/ عیار تیم ملی در بازی‌های بزرگ مشخص می‌شود
چشمی: همه بازی‌ها برای ما مهم است؛ در آسیا دیگر تیم ضعیف نداریم
ایران ۳ - ۱ افغانستان/ پیروزی شاگردان قلعه‌نویی در گام اول مسابقات کافا
نشست خبری پیش از بازی ایران – افغانستان؛
واکنش سرمربی تیم ملی فوتبال به مصاحبه شجاع خلیل زاده در مورد کافا
جهانبخش و طارمی به تیم ملی اضافه شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۰۷:۴۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اقتدار جلو افغانستان با اون گل لایی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
برای تیم ایران زشته تو این جام شرکت کرده به خدا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
افغانستان دیگه مقتدرانه داره دیگه
۰
۰
پاسخ دادن
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
آخرین اخبار
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود