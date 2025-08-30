باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های کافا ۲۰۲۵، روز جمعه ۷ شهریور برابر تیم ملی افغانستان به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد.

سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با تمجید از عملکرد شاگردان ایران نوشت: مدافع عنوان قهرمانی مسابقات، کار خود را در مرحله گروهی با بردی مقتدرانه آغاز کرد.

افغانستان در دقیقه ۲۱ توسط امید موسوی به گل رسید، اما مجید علیاری خیلی زود با ضربه سر حساب کار را برابر کرد. علیاری سپس پاس گل دوم را برای امیرحسین حسین‌زاده فراهم کرد تا ایران قبل از پایان نیمه اول پیش بیفتد. در ادامه، این مهاجم در دقیقه ۶۴ گل سوم ایران و دومین گل خود را به ثمر رساند تا تیم ملی با نمایشی مقتدرانه سه امتیاز نخست را دشت کند.

شاگردان وینچنزو آنسه عملکرد امیدوارکننده‌ای داشتند، اما تجربه و دقت بالای بازیکنان ایران در گلزنی، عامل اصلی پیروزی تیم ملی بود.

در دیگر بازی گروه B، تیم ملی هند با درخشش گورپریت سینگ ساندو و مهار پنالتی حساس، موفق شد تاجیکستان را ۲ بر یک شکست دهد.

هند در دقیقه ۵ با ضربه سر انوار علی به گل نخست رسید. تنها ۸ دقیقه بعد، ساندش جینگان توپ برگشتی از دروازه‌بان تاجیکستان موهریدین حسنوف را به گل دوم تبدیل کرد.

تاجیکستان در دقیقه ۲۳ با گل شاهرم سامیف اختلاف را کاهش داد، اما در ادامه تلاش‌هایشان برای بازگشت کامل بی‌ثمر ماند. در نیمه دوم نیز دروازه‌بان هند گورپریت ساندو بار‌ها ناجی تیمش شد و در دقیقه ۷۲ با مهار پنالتی رستم سویروف برتری تیمش را حفظ کرد.