آلمانی‌ها قرارداد تسلیحاتی جدید با رژیم صهیونیستی امضا کردند + فیلم

کارشناس مجری در مورد قرارداد تسلیحاتی جدید آلمانی‌ها با رژیم صهیونیستی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس مجری با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد قرداد فروش تسلیحات جدید آلمان به رژیم صهیونیستی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

