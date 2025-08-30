باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است که تمام تعرفه‌هایی که قبلاً توسط او بر واردات از کشور‌های دیگر اعمال شده بود، علیرغم حکم دادگاه تجدیدنظر که بسیاری از این تعرفه‌ها را غیرقانونی دانسته است، همچنان پابرجا هستند.

رئیس جمهورایالات متحده در رسانه اجتماعی خود نوشت: "تمام تعرفه‌ها هنوز پابرجا هستند. امروز یک دادگاه تجدیدنظر بسیار حزبی به اشتباه گفت که تعرفه‌های ما باید برداشته شوند، اما آنها می‌دانند که ایالات متحده آمریکا در نهایت پیروز خواهد شد. اگر این تعرفه‌ها برداشته شوند، برای کشور یک فاجعه کامل خواهد بود. این امر ما را از نظر مالی ضعیف می‌کند و ما باید قوی باشیم. "

ترامپ تاکید کرد: «ایالات متحده دیگر کسری تجاری عظیم و تعرفه‌های ناعادلانه و موانع تجاری غیرتعرفه‌ای اعمال شده توسط سایر کشورها، دوست یا دشمن، را تحمل نخواهد کرد.»

رئیس جمهور آمریکا توضیح داد: «اگر اجازه داده شود این تصمیم پابرجا بماند، ایالات متحده آمریکا را به معنای واقعی کلمه نابود خواهد کرد.» او خاطرنشان کرد که دولتش این تصمیم را در دیوان عالی ایالات متحده به چالش خواهد کشید.

پیش از این در روز جمعه، دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال در ناحیه کلمبیا حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه ترامپ اختیار لازم برای اعمال بسیاری از تعرفه‌های فعلی را ندارد. این تعرفه‌ها شامل تعرفه‌هایی است که در ماه آوریل علیه تعدادی از کشور‌ها اعمال شده است. دولت واشنگتن این اقدامات را تلافی‌جویانه توصیف کرده بود. حکم دادگاه تجدیدنظر همچنین مربوط به تعرفه‌هایی است که ترامپ در ماه فوریه علیه چین، کانادا و مکزیک اعمال کرده است.

طبق تصمیم دادگاه، تعرفه‌ها حداقل تا ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) پابرجا خواهند ماند. این مهلت به دولت واشنگتن داده شده است تا درخواست تجدیدنظر خود را به دیوان عالی ایالات متحده ارائه دهد.

منبع: تاس