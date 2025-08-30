باشگاه خبرنگاران جوان - میلان نخستین بردش را در فصل جدید رقابت‌های سری A به دست آورد. روسونری که در هفته دوم مهمان لچه بود توانست با دو گل به پیروزی برسد.

به نقل از فوتبال ایتالیا، ماسیمیلیانو آلگری در نشست خبری پایان بازی گفت: بسیار مهم بود که در این بازی پیروزی شویم. بازی برابر لچه همیشه سخت است. ما سه یا چهار موقعیت خطرناک به آنها دادیم و باید بهتر دفاع می‌کردیم. اینها مواردی‌اند که باید رویشان کار کنیم. پیروزی برای بالارفتن در جدول ضروری است و همچنین برای جبران شکست مقابل کرمونزه در هفته اول که تاوان سنگینش را پرداخت کردم. ما فقط به خاطر پوشیدن پیراهن میلان نمی‌بریم بلکه باید خودمان را در زمین ثابت کنیم.

آلگری درباره جذب انکونکو هم گفت: هنوز نمی‌دانم چگونه از انکونکو استفاده خواهم کرد، اما او قطعاً کیفیت بالایی دارد. مهم‌ترین چیز این است که تعادل را به تیم برگردانیم.

او درباره تغییر سیستم بازی روسونری نیز گفت: ترجیح دادم یک بازیکن اضافی در وسط زمین داشته باشم به جای دو مهاجم نوک. این کار به ما در زمین تعادل بیشتر و پوشش بهتر می‌دهد. باید اعتماد به نفس‌مان را بازگردانیم و این فقط با بسته نگه‌داشتن دروازه امکان‌پذیر است.

سرمربی میلان در پایان گفت: تیم امروز تواضع، صبر و احترام به حریف را نشان داد. باید بر اساس این عملکرد، برای رقابتی‌ترشدن تیم در ادامه فصل تلاش کنیم.