آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان از ۱۲ شهریور آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت‌شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی که می‌باید ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر هستند:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان)، پیام احمدی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا (خوزستان)، امیررضا پورطهماسب (مازندران)، پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)، محمدجواد ابوطالبی (قم)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)، ابوالفضل زارع (مازندران)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)، رامین بخشی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان)، اهورا بویری (خوزستان)، امیر عبدی (قم)
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)، ابوالفضل مهمدی (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)، جمال اسماعیلی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)، محمدهادی صیدی (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)، ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین‌زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، پرویز زیدوند
مربی بدنساز: بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حق‌پناه
مربی یوگا: مالک نامی
روانشناس: دکتر حسین سلطانی
پزشک تغذیه: اباذر حبیبی‌نیا
مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی
آنالیزور داوری: سالار آقاولی
سرپرست: امید شایگا

برچسب ها: مسابقات کشتی ، تیم ملی کشتی فرنگی
خبرهای مرتبط
۵ مازندرانی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
۲ کشتی‌گیر ایران به عضویت قطر درآمدند/ مربی تیم ملی سرمربی قطر شد
۷ فرنگی‌کار اعزامی به مسابقات جهانی مشخص شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کری‌خوانی پیام نیازمند برای علیرضا منصوریان + فیلم
پیروزی الهلال و النصر در شروع لیگ عربستان/ ژائو فلیکس نیامده هت تریک کرد
سرمربی تیم ملی افغانستان: ایران یکی از بهترین تیم‌های آسیا است
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ کاروان شهدای اقتدار با ۱۷ مدال به کار خود پایان داد
برتری پرگل تیم فوتبال امید ایران مقابل چین تایپه در دیداری تدارکاتی
افشاگری منصوریان درباره نقش مخرب ایجنت‌ها + فیلم
لچه ۰ - ۲ میلان/ پاس گل مودریچ، گره بازی را برای آلگری باز کرد + فیلم
چهار نشان نقره و برنز سهم بوکسور‌های نوجوان ایران
صعود بی‌دردسر کارلیتوس به یک‌هشتم نهایی تنیس اوپن آمرکا
آسیب دیدگی مجدد عباس آبادی در فینال مردان آهنین + فیلم
آخرین اخبار
آلگری، راضی ولی ناراضی
AFC: ایران کافا را مقتدرانه آغاز کرد
از شهرکی کوچک در دانمارک تا لیگ جزیره و قهرمانان اروپا
مینو در النصر؟
ملی پوشان برابر افغانستان محک خوبی نخوردند/ عیار تیم ملی در بازی‌های بزرگ مشخص می‌شود
صعود بی‌دردسر کارلیتوس به یک‌هشتم نهایی تنیس اوپن آمرکا
لچه ۰ - ۲ میلان/ پاس گل مودریچ، گره بازی را برای آلگری باز کرد + فیلم
پیروزی الهلال و النصر در شروع لیگ عربستان/ ژائو فلیکس نیامده هت تریک کرد
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ کاروان شهدای اقتدار با ۱۷ مدال به کار خود پایان داد
رویارویی نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در مسابقات تنیس روی میز فیدر چک
چهار نشان نقره و برنز سهم بوکسور‌های نوجوان ایران
برتری پرگل تیم فوتبال امید ایران مقابل چین تایپه در دیداری تدارکاتی
کری‌خوانی پیام نیازمند برای علیرضا منصوریان + فیلم
افشاگری منصوریان درباره نقش مخرب ایجنت‌ها + فیلم
آسیب دیدگی مجدد عباس آبادی در فینال مردان آهنین + فیلم
سرمربی تیم ملی افغانستان: ایران یکی از بهترین تیم‌های آسیا است
شروع طوفانی ملی‌پوشان اسکواش ایران در مسابقات PSA تاشکند
معرفی تیم‌های برتر مسابقات راگبی آزاد بانوان کشور
ژاوی سیمونز به تاتنهام پیوست
صعود نمایندگان پینگ‌پنگ ایران به یک‌شانزدهم نهایى فیدر چک
والیبال کمتر از ۲۱ سال جهان؛ چهار تیم نیمه‌نهایی مشخص شدند
مرادی، ناظر داوران ژاپنی در فوتبال لیگ نخبگان آسیا
تیم ملی فوتسال ایران روی سکوی پنجم جهان
نبی: از تیم‌های کافا به علت رنگی نبودن چشم‌هایشان انتقاد می‌شود
طارمی: تکلیف تیم باشگاهی‌ام بعد از تورنمنت کافا مشخص می‌شود
قلعه‌نویی: هیچ تیم ضعیفی در فوتبال آسیا نیست/ صحبت درباره علیاری زود است
نظر ‌گلر سپاهان درباره کیفیت دروازه‌بانی علیرضا بیرانوند + فیلم
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رده نهم جهان قرار گرفت
برگزاری اختتامیه دوره آموزشی تربیت سفیران جوان المپیک
پایان کار دختران جوان هندبال ایران با ۳ پیروزی در آسیا