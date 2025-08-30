باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت‌شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی که می‌باید ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر هستند:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان)، پیام احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا (خوزستان)، امیررضا پورطهماسب (مازندران)، پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)، محمدجواد ابوطالبی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)، ابوالفضل زارع (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)، رامین بخشی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان)، اهورا بویری (خوزستان)، امیر عبدی (قم)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)، ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)، جمال اسماعیلی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)، محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)، ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین‌زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، پرویز زیدوند

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

ماساژور: جمال حق‌پناه

مربی یوگا: مالک نامی

روانشناس: دکتر حسین سلطانی

پزشک تغذیه: اباذر حبیبی‌نیا

مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی

آنالیزور داوری: سالار آقاولی

سرپرست: امید شایگا