مراسم مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه ی این هفته بمناسبت هفته دولت درمحل آرامگاه امامزادگان محمدمحروق ابراهیم(ع) شهرستان نیشابور باحضور پرشور مردم ولایتمدار وشریف شهرستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه نمازعبادی سیاسی این جمعه با حضور نیرو‌های انتظامی و نظامی، "مهدی دونده"فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، "حجت الاسلام یعقوبی" امام جمعه نیشابور بزرگ، شورای اسلامی شهرستان، شهرداری، اداره تبلیغات اسلامی و دیگر مسئولین شهرستان، ائمه جماعات، مسئولین نماز جمعه شهرستان، مسئولین آرامگاه امامزاده محروق و ابراهیم علیهماالسلام، سازمان هلال احمر، سازمان آتش نشانی، سازمان اتوبوسرانی، مردم ولایتمدار شهرستان نیشابور.... درمحل بقعه امامزادگان سید محمد محروق وسید ابراهیم علیهماالسلام در سایه امنیت مجاهدان فی سبیل الله برگزار شد. لازم به ذکر است در این مراسم سخنران پیش از خطبه‌ها "مهدی دونده"معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان نیشابور در سخنانش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، آیت‌الله رئیسی و ۲۵۳۶ شهید شهرستان نیشابور، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای معرفی عملکرد یک‌ساله دولت دانست. وهمچنین سخنران خطبه‌ها "حجت الاسلام یعقوبی" امام جمعه شهرستان نیشابور بود.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

