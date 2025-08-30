باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه نمازعبادی سیاسی این جمعه با حضور نیرو‌های انتظامی و نظامی، "مهدی دونده"فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، "حجت الاسلام یعقوبی" امام جمعه نیشابور بزرگ، شورای اسلامی شهرستان، شهرداری، اداره تبلیغات اسلامی و دیگر مسئولین شهرستان، ائمه جماعات، مسئولین نماز جمعه شهرستان، مسئولین آرامگاه امامزاده محروق و ابراهیم علیهماالسلام، سازمان هلال احمر، سازمان آتش نشانی، سازمان اتوبوسرانی، مردم ولایتمدار شهرستان نیشابور.... درمحل بقعه امامزادگان سید محمد محروق وسید ابراهیم علیهماالسلام در سایه امنیت مجاهدان فی سبیل الله برگزار شد. لازم به ذکر است در این مراسم سخنران پیش از خطبه‌ها "مهدی دونده"معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان نیشابور در سخنانش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، آیت‌الله رئیسی و ۲۵۳۶ شهید شهرستان نیشابور، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای معرفی عملکرد یک‌ساله دولت دانست. وهمچنین سخنران خطبه‌ها "حجت الاسلام یعقوبی" امام جمعه شهرستان نیشابور بود.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید