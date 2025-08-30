رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۱ الی ۷ شهریورماه) مجموع ۲۳۶۹۵ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۱ شهریور الی ۷ شهریورماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۳۶۹۵ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۸۹۰ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۳۹۳ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

او افزود: در این مدت ۵۸۳۴۶ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۲۰۲ تماس مزاحم (معادل ۳.۵ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

توکلی تصریح کرد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۳۰۵ مورد حوادث ترافیکی (۱۸.۲ درصد از کل ماموریت ها) و ۱۹۳۹۰ (۸۱.۸ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

او گفت: اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

منبع:  اورژانس استان تهران

برچسب ها: اورژانس تهران ، اورژانس هوایی
خبرهای مرتبط
شب‌بیدار‌ها مراقب دیابت باشند
وزیر بهداشت:
باید همه کمک کنیم تا سطح خدمات سلامت ارتقا یابد
اورژانس تهران در سال گذشته ۳ میلیون ماموریت انجام داد/ نجات هزار و ۳۰۰ نفر از ایست قلبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آیا تخمه برای بدن مضر است؟ + فیلم
اثرات طولانی‌مدت پرتو گاما بر تکنسین‌های پزشکی هسته‌ای
مراکز درمانی آسیب دیده در جنگ بازسازی شدند
ثبت ۲۳ هزار و ۶۹۵ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
اولویت ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با تولیدات داخلی است
آخرین اخبار
اولویت ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با تولیدات داخلی است
ثبت ۲۳ هزار و ۶۹۵ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
مراکز درمانی آسیب دیده در جنگ بازسازی شدند
اثرات طولانی‌مدت پرتو گاما بر تکنسین‌های پزشکی هسته‌ای
آیا تخمه برای بدن مضر است؟ + فیلم
کشف تازه؛ ستارگان مرده کهکشان همچنان حیات می‌بخشند
دفاع‌مقدس ۱۲ روزه؛ موضوعی برای گفت‌و‌گو در کلاس‌های درس
برنامه‌ریزی پوشش پزشک خانواده برای ۳۰ میلیون ایرانی طی ماه‌های آتی
ثبت سرعت ۲.۲۶۹ گیگابیتی 5G همراه اول در شمال غرب کشور
تحصیل ۴۰۰۰ دانش‌آموز در مدارس بین‌الملل/ وجود ۱۲ مدرسه بین‌المللی
پرداخت ۱۷ همت از بدهی ۶۰ همتی دارو و تجهیزات به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها
آیا مصرف سبزیجات سبب ایجاد زخم معده می‌شود؟
ارتباط مصرف استامینوفن و اوتیسم