ثبت ۲۳ هزار و ۶۹۵ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

باشگاه خبرنگاران جوان - محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۱ شهریور الی ۷ شهریورماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۳۶۹۵ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۸۹۰ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۳۹۳ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

او افزود: در این مدت ۵۸۳۴۶ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۲۰۲ تماس مزاحم (معادل ۳.۵ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

توکلی تصریح کرد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۳۰۵ مورد حوادث ترافیکی (۱۸.۲ درصد از کل ماموریت ها) و ۱۹۳۹۰ (۸۱.۸ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

او گفت: اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

منبع: اورژانس استان تهران