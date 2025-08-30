راه مقابله با هجمه فرهنگی دشمن، بزرگداشت شهدا است

باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران جمعه شب در بیستمین آئین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در مسجد جامع قزوین با تأکید بر ضرورت زنده نگهداشتن یاد شهدا گفت: ما به برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا نیاز داریم تا مسیرمان را با راه آنان تنظیم کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه باید به سبک زندگی شهدا رجوع کنیم، افزود: سبک زندگی مرحوم ابوترابی در وجود او بهگونهای متجلی بود که مقام معظم رهبری فرمودند «آنچه در وجود این مرد بود را نمیتوان صرفاً با زهد و تقوای او کشف کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: یزید با محاسبات غلط خود گمان میکرد که کار اسلام را تمام کرده است، اما جریان ارزشهای حضرت سیدالشهدا عظمت بینظیری را رقم زد که تا امروز ماندگار مانده است.
وی با اشاره به تأثیرگذاری کتاب پسر خاک گفت: این اثر، کاری عظیم در جهت ماندگاری ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس است. شهید ابوترابی در اردوگاه تکریت، بدون امکانات رسانهای، کاری کرد که اثر آن تا امروز باقی مانده است.
مهندس اوحدی اسارت را قطعهای از بهشت توصیف کرد و افزود: دنیای اسارت، کوچکشده جامعه و کشور ما بود؛ جایی که وحدت، انسجام و نوعدوستی در اوج خود قرار داشت.
مهندس اوحدی در پایان با هشدار نسبت به تروریسم رسانهای دشمن گفت: مردم ما آنقدر هوشیار هستند که اجازه ندهند ریزپرندههای رسانهای دشمن، روح نوجوانان و جوانان را مخدوش کنند. راه مقابله با این هجمه فرهنگی، بزرگداشت شهدا و ادامه مسیر آنان است.