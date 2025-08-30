باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیتهای ترافیکی یک هفتهای که از روز چهارشنبه ۵ شهریور جادههای مازندران آغاز شد تا روز سه شنبه ۱۱ شهریور ادامه دارد.
محدودیتهای ترافیکی اعلام شده:
۱. موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ از محورهای کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس و محورهای بزرگراهی مشهد – سبزوار، مشهد تربت حیدریه، مشهد – قوچان و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۲) پیش بینی اعمال محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
(۳-۲) روزهای شنبه و یکشنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۱:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۴:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۳:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
۳. محور هراز:
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۳) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از محور هراز ممنوع میباشد.
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
۴ – محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر:
(۱-۴) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه تردد انواع تریلرها به استثنای حاملین سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر شمال به جنوب محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر ممنوع میباشد.
منبع:مرکز مدیریت راههای کشور