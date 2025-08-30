مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: ترانزیت بین‌المللی این منطقه آزاد در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵۰ درصد رشد داشته که این افزایش نشان‌دهنده اعتماد فعالان اقتصادی به مسیر امن و مقرون‌به‌صرفه چابهار است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمدسعید اربابی  اظهار کرد: چابهار با موقعیت راهبردی خود در مثلث طلایی کریدور‌های جهانی و دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، به هاب چندمنظوره لجستیک شرق کشور تبدیل شده است.

وی افزود: فعالیت‌های اصلی منطقه شامل ترانزیت کالا برای کشور‌های محصور در خشکی، ترانشیپ، صادرات مجدد و ایجاد مراکز توزیع منطقه‌ای و همچنین پشتیبانی از واردات و صادرات پایدار است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ادامه داد: آمار پنج ماه نخست سالجاری نشان می‌دهد که ترانشیپ کالا با رشد ۲۱۰ درصدی به بیش از ۳۰۰ هزار تن رسید و صادرات نیز ۴۶ درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: واردات نیز روندی متعادل و پایدار داشته و اهمیت چابهار در تأمین کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای کشور و همسایگان را نشان می‌دهد.

ترانزیت بین‌المللی منطقه آزاد چابهار ۳۵۰ درصد افزایش یافت

اربابی، موفقیت‌های اخیر منطقه را نتیجه برنامه‌ریزی یکپارچه، توسعه زیرساخت‌ها، شتاب‌بخشی به پروژه‌های کلان مانند اسکله و راه‌آهن، مقررات‌زدایی و تسهیل در ترخیص کالا عنوان کرد و گفت: تعامل فعال با کشور‌های همسایه نقش مهمی در رشد ترانزیت دارد.

وی تصریح کرد: چشم‌انداز منطقه آزاد چابهار تثبیت این بندر به عنوان کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر اتصال اقیانوس هند به بازار‌های آسیای میانه، قفقاز و اروپا اعلام شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بیان کرد: همچنین با جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد ترمینال‌های تخصصی، مراکز لجستیک پیشرفته و صنایع تبدیلی، چابهار سهمی قابل توجه در زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت.

