بزرگترین چالش وزارت نیرو تشکیل نشدن سرمایه در حوزه انرژی است

عباس علیآبادی روز شنبه در آیین بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان ضمن تبریک ایام ربیع و میلاد پیامبر اعظم (ص) و آغاز امامت امام زمان (عج)، به چالشهای پیش روی کشور در حوزه اقتصاد و برنامههای وزارت نیرو برای غلبه بر این چالشها اشاره کرد و گفت: جذب سرمایههای مردمی در پروژههای آب و برق راهگشاست.
علیآبادی با تاکید بر اهمیت آب به عنوان «مهمترین کالای زندگی مردم» و برق به عنوان کالایی که دیگر نمیشود بدون آن زندگی کرد، افزود: باید سرمایه مرتبا در این حوزه ها تغذیه شود تا رونق کسبوکارهای این حوزه شکل بگیرد که بسیار ضروری است.
وی تاکید کرد: تمام تلاش وزارت نیرو در این دوره، جذاب کردن محیط کسبوکار برای سرمایهگذاران است.
وزیر نیرو با اشاره به برنامههای سفر یک روزه خود در زنجان، گفت: افتتاح هشت طرح مهم و کلنگ زنی چهار پروژه در این سفر در دستور کار است. که ارزش پروژههای آماده کلنگزنی بیش از ۲۳ همت (هزار میلیارد تومان) است.
علی آبادی بر سوق دادن این پروژهها به سمت مردم تاکید کرد و گفت: من طرفدار این هستم که از سرمایههای خرد مردم استفاده شود. به استاندار زنجان توصیه می کنم در تشکیل «صندوقهای سرمایهگذاری ملی» که مردم با سرمایههای اندک میتوانند عضو آن شوند، اهتمام بورزد. این صندوقها به خصوص در طرحهای مرتبط با آب و انرژی میتوانند «بسیار مفید و موثر» باشند.
