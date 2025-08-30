افزایش ۴۸ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران طی امسال + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c \u00a0\u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0648 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc\u060c \u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f1\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u0648 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u062d\u0627\u0635\u0644 \u0627\u0632 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u06f1\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0633\u062f.\n\u00a0\n