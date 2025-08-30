باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افزایش ۴۸ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران طی امسال + فیلم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از افزایش ۴۸ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالحی وزیر میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی، اخیرا پیش بینی کرده شمار گردشگران به حدود ۱۰ میلیون نفر در سال و درآمد حاصل از گردشگری به ۱۰ میلیارد دلار برسد.

 

