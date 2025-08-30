شناسایی ظرفیت پروژه دهکده محیط زیستی تهران؛ اجرای طرح پایش سبز

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدصابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، با اشاره به اجرایی شدن طرح پایش سبز در سطح شهر تهران، گفت: این موضوع با نظارت ستادی اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام شد که موضوعات مهمی در آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: برنامه نظارت ستادی اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار از مناطق ۲۲ گانه با هدف شناسایی فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در زمینه مأموریت‌های محیط‌زیستی، بررسی عملکرد پروژه‌های اجرا شده، رصد کردن میزان پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا، احصاء چالش‌ها و موانع احتمالی و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها و بهره‌مندی حداکثری از توان و پتانسیل بالقوه و بالفعل مناطق در راستای ارتقا کیفیت محیط‌زیست کلان‌شهر تهران از ۱۴ اردیبهشت از منطقه ۱۶ آغاز و ۵ شهریور در منطقه ۳ به پایان رسید.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه تعداد مصوبات این بازدید‌ها ۳۲۷ مورد بود، تاکید کرد: درصد بیشتر این مصوبات در حوزه پایش و انرژی در سطح مناطق مختلف کلان‌شهر پایتخت بود.

باغخانی پور با اهمیت خواندن این بازدید‌ها در راستای توسعه انرژی‌های خورشیدی و نو بیان کرد: شناسایی اراضی بایر، پشت بام فضا‌های در اختیار شهرداری جهت احداث ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، شناسایی مناطق کم برخوردار به منظور احداث ۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی به صورت متمرکز و برنامه‌ریزی به منظور اورهال نمودن چراغ‌های خورشیدی نصب شده (بوستان‌ها، ترافیکی و سرپناه اتوبوس) در مناطق (۵۵۰۰ عدد) از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این بازدید‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه در حین این بازدید‌ها ظرفیت‌های جدید در شهر تهران برای کار‌های محیط زیستی کشف شد، عنوان کرد: در یکی از این بازدید‌ها در منطقه ۲۰ تهران با ظرفیت بسیار خوبی رو‌به‌رو شدیم که با ایجاد طرح توجیه‌ای و دستور شهردار تهران نخستین دهکده محیط زیستی تهران کلنگ خورده و کار‌های عمرانی آن برای احداث آغاز شده است که اداره کل محیط زیست تهران مسئول این پروژه شد.

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران مهم‌ترین برنامه‌های دیگر بازدید‌های طرح پایش را برشمرد و گفت: شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در مناطق ۲۲ گانه به منظور احداث تصفیه خانه‌های محلی، شناسایی و برنامه‌ریزی به منظور کنترل منابع آلاینده شاخص مناطق، تشریح طرح پرچم داری برای مدیران ارشد و شهرداران مناطق (۲۲ عنوان)، توسعه کیفی خانه‌های محیط زیست (تجهیز و برگزاری دوره‌های آموزشی)، آموزش نوماند در همه خانه‌های محیط‌زیست (۱۱۰۰ خانه) و عدم استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی و بطری‌های آب معدنی در مراسم‌ها و جلسات از دیگر مصوبات مهم در این بازدید‌ها بود.

باغخانی پور با بیان اینکه ۱۷۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در این بازدید‌ها افتتاح شد خاطرنشان کرد: نگهداشت و بهره برداری صحیح از تجهیزات منصوبه خورشیدی در سطح مناطق (۱۵۸۷ کیلووات نیروگاه، ۲۹۸ دستگاه کنترل هوشمند گرمایشی، سرمایشی و رادیویی، ۵۷۴ دستگاه آبگرم کن خورشیدی) از دیگر برنامه‌های مهم بازدید طرح پایش بود.