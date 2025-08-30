باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پس از آتش زدن یک ساختمان پارلمان منطقه‌ای توسط معترضان، سه نفر در اندونزی کشته و پنج نفر زخمی شدند. مقامات روز شنبه اعلام کردند که ساختمان پارلمان در حالی که تظاهرات اولین آزمون بزرگ برای دولت رئیس جمهور پرابووو سوبیانتو است، آسیب دیده است.

آژانس مدیریت بحران این کشور جنوب شرقی آسیا در بیانیه‌ای، علل مرگ و میر در آتش‌سوزی عصر جمعه در ماکاسار، مرکز استان سولاوسی جنوبی را اعلام نکرد.

خبرگزاری آنتارا اعلام کرد که قربانیان کشته شده ظاهراً در ساختمان در حال سوختن گیر افتاده بودند. آژانس مدیریت بحران اعلام کرد که دو نفر از مجروحان به دلیل از پریدن افراد از ساختمان بوده‌اند.

اعتراضات در جاکارتا، پایتخت اندونزی این هفته بر سر حقوق نمایندگان مجلس و افزایش کمک هزینه آنها آغاز شد و روز جمعه پس از برخورد یک خودروی زرهی پلیس و کشته شدن راننده یک موتورسیکلت تشدید شد.

پرابوو، که در اکتبر سال گذشته به این سمت رسید، اواخر روز جمعه از خانه راننده دیدار کرد، به والدین او تسلیت گفت و قول داد که بر تحقیقات در مورد مرگ او نظارت کند. رسانه‌های محلی روز جمعه از غارت‌های پراکنده در جاکارتا و آسیب به چندین مرکز حمل و نقل در جاکارتا و همچنین تظاهرات در شهر‌های بزرگ باندونگ و یوگیاکارتا خبر دادند.

راه‌آهن حمل و نقل سریع جاکارتا اعلام کرد که قطار‌ها روز شنبه در یک ایستگاه نزدیک محل اعتراض روز جمعه توقف نداشتند، در حالی که سرویس اتوبوسرانی ترانسجاکارتا متعلق به استان جاکارتا اعلام کرد که قادر به خدمت‌رسانی به مشتریان نیست. هیچ نشانه‌ای از اعتراضات در روز شنبه وجود نداشته است.

منبع: رویترز