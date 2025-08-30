باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه روز شنبه به مناسبت هفته دولت در حاشیه ادای احترام به مقام شامخ شهدا در بدو ورود به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، کشتی دولت در میان امواج خروشان بسیاری حرکت کرده است و مسیر دشوار، پرچالش و با سختی بسیار زیادی را پشت سر گذاشته است.

وی اظهار داشت: با وجود فشار‌ها و موانع متعدد، روند و جریان پرداخت‌های دولت حتی برای لحظه‌ای متوقف نشده است و تمامی تعهدات در قبال کارمندان، بازنشستگان، یارانه‌بگیران و همچنین حمایت‌های زیرساختی و تولیدی به‌صورت منظم و منضبط انجام شد.

پورمحمدی ادامه داد: تجربه‌های به‌دست‌آمده در این مسیر، همراهی دستگاه‌ها و هم‌افزایی قوای مختلف، نویدبخش عبور موفق از دیگر چالش‌های پیش‌رو نیز خواهد بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص هدف از سفر خود به چهارمحال وبختیاری گفت: تلاش می‌شود در این سفر در چهار بخش مهم شامل راه‌ها، مدارس، بهداشت و درمان، آب، محیط زیست و جنگل که همواره دغدغه مسوولان و مردم استان است بررسی‌های لازم انجام شود.

وی ادامه داد: در همین ارتباط تلاش می‌شود دغدغه استان در خصوص راه‌ها، راه آهن و جاده‌های ارتباطی، مدارس، بهداشت و درمان، آب، محیط‌زیست و جنگل با حضور مدیران و کارشناسان مربوط به هر بخش در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی شود.