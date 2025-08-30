باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره واکنش ایران به اقدام تروئیکای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه گفت: ایران دو نوع واکنش میتوان نشان دهد یا راه تقابل را در پیش بگیرد و شعارهایی مثل بستن تنگه هرمز و خروج از NPT بدهد که معنایش رفتن به سمت بمب اتم است و طبیعتاً احتمال دارد درگیریها را شدیدتر کند مثلاً کشتیهای ما بیشتر مورد بازرسی قرار بگیرد و ما هم در مقابل، کشتیهای آنها را بازرسی کنیم.
نماینده مردم اردستان در مجلس اظهار کرد: یک راه هم، راه تعامل است. راه تعامل این است که در این سی روز با اروپاییها یک نشستی داشته باشیم و این کارهایی که انجام دادهایم را در قالب امتیاز بفروشیم. چون آقای عراقچی میگفت ما با آژانس همکاری میکنیم و آژانس به تهران میآید برای اینکه بر نیروگاه بوشهر نظارت کند که ما گفتیم شما که دارید با آژانس مشارکت و همکاری میکنید، همین را بفروشید به اروپا چون اروپا میخواهد شما همکاری کنید.
این نماینده مجلس درباره منظورش درخصوص «فروختن» بیان کرد: من یادم است که آقای جلیلی میرفت مذاکره و میگفت ما بمب هستهای نمیخواهیم. آمریکاییها هم میگفتند شما بمب اتمی نخواهید بعد میگفت نه چون آنها میگویند، ما خودمان نمیخواهیم، چون فتوا داریم که بمب هستهای در دکترین دفاعی ما جایی ندارد که ما گفتیم این را بفروش، اشکالی ندارد، شما که بمب هستهای نمیخواهید، بگویید چون شما میخواهید ما بمب هستهای نداشته باشیم، اشکالی ندارد، و به شما امتیاز میدهیم.
بخشایش اضافه کرد: الان ما با آژانس همکاری میکنیم. اروپا میگوید شما با آژانس همکاری کنید لذا این امتیاز را بفروشید. اشکالی ندارد، ما امتیاز را به اروپا میدهیم برای اینکه مکانیزم ماشه شروع نشود و به فعالیت نیفتد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: ما در کمیسیون نشسته بودیم که آقای عراقچی گفت ما با آژانس همکاری داریم. آژانس برای دو هدف به ایران میآید یکی تاسیساتی که ضربه نخورده و دیگری تاسیساتی که ضربه خورده. تاسیساتی که ضربه نخورده مثل بوشهر که ناظران و بازرسان آژانس میآیند، چون روسیه میخواهد سوخت را عوض کند و این باید تحت نظارت بازرسان آژانس انجام بگیرد.
نماینده مردم اردستان در مجلس بیان کرد: ما وقتی که همکاری میکنیم یکی از شروط اروپا برای اینکه مکانیسم ماشه را فعال نکند این است که ما با آژانس همکاری کنیم. ایران میگوید نه، ما همینطوری خودمان با آژانس همکاری میکنیم. من به آقای عراقچی گفتم این را تبدیل به امتیازش کنید و بفروشید چون شما که دارید همکاری میکنید، همین کار را در قالب امتیاز به اروپا بفروشید.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دومین خواسته اروپا این است که ما با آمریکا مذاکره کنیم؛ ما که میخواهیم با آمریکا مذاکره کنیم از قبل؛ چون آقای ترامپ اعلام کرده که ما تاسیسات هستهای ایران را از طریق جنگندههای B2 کامل نابود کردیم بنابراین نیاز به مذاکره ندارد که یعنی طاقچه بالا گذاشته است.
بخشایش اضافه کرد: از آن طرف، پنتاگون گفته که جنگندههای B2 ۱۰ درصد از تاسیسات هستهای ایران را از بین برده و حالا خود آقای ترامپ دچار تعارض شده از این باب که از یک طرف به تمام خبرنگاران و ملت آمریکا گفته ما تاسیسات هستهای ایران را نابود کردیم پس نیاز به مذاکره نداریم و حالا پنتاگون میگوید نه، ۱۰ درصدش از بین رفته است و حالا باید این را رفع و درست کند و جامعه آمریکا را اقناع کند که اطلاعات دروغ به آنها داده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سوم اینکه اروپاییها میگویند جای آن ۴۰۶ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد را بگویید که ما میگوییم خبر نداریم چون ما هنوز روی فردو و جاهایی که آمریکاییها زدهاند کار نکردهایم و نمیخواهیم هم کار کنیم و اگر هم بازرسان آژانس میخواهند بیایند اینجا را بررسی کنند باید اول ایمنی، امنیت و میزان تشعشع را بررسی کنیم تا آنها بیایند با ما همکاری کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ایران میتواند راه تعامل را در پیش بگیرد چون دو نوع راه داریم یکی راه تقابل و یکی راه تعامل. من فکر میکنم ایران در سی روز آینده راه تعامل را در پیش خواهد گرفت، اما اگر هم نتوانستیم، دنیا به آخر نرسیده؛ بالاخره یکبار برای همیشه ما باید این مشکل را حل کنیم یا میرویم به سمت خروج از NPT که معنای خروج از NPT حرکت به سمت بمب اتم است، یا اینکه راه تعامل را پیش میگیریم.
بخشایش درباره طرح مجلس برای خروج از NPT گفت: بهطور مسلم با توجه به فضای حاکم بر مجلس این اتفاق میافتد، اما نمایندهها باید معنایش را بفهمند چون از دیدگاه غربیها خروج از NPT یعنی حرکت به سمت تولید بمب هستهای، یعنی ابتدای جنگ و باید تشخیص بدهند وگرنه خروج از NPT معنایش فققط این نیست که از NPT خارج شوید و اقدامی نکنید چون از دیدگاه غربیها کسی که از NPT خارج میشود مثل اسرائیل و پاکستان باید بمب هستهای داشته باشد و به آن سمت حرکت میکند. آیا ایران واقعاً میخواهد بمب هستهای بسازد؟، اگر میخواست بسازد که تاکنون ساخته بود و اگر ساخته بود این همه مشکل نداشتیم؛ حداقل مثل کره شمالی میشدیم که بهعنوان بازدارندگی هستهای از آن استفاده میکردیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که اگر مکانیسم ماشه فعال شود آیا کار اسرائیل را برای حمله مجدد به ایران هموارتر میکند؟، بیان کرد: من فکر نمیکنم چون اسرائیل سیلیهای خوبی از ایران دریافت کرده، مخصوصاً از شب پنجم تا دوازدهم هایپرسونیکهایی که ما فرستادیم، اسرائیل را ادب کرد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اسرائیل فکر نمیکند ایران مثل لبنان و سوریه باشد یا ایران مثل کشورهای اطراف باشد چون ایران بازدارندگی دارد، مگر اینکه آمریکا بیاید پشتش قرار بگیرد و آمریکا با ما بجنگد که این مسئله فرق میکند چون وقتی وارد جنگ شویم، پایگاههای آمریکایی که در اطرافمان است در این جنگ دیگر امان نخواهند یافت.
نماینده مردم اردستان در مجلس بیان کرد: فکر نمیکنم اگر ماشه چکیده شود و علیه ما تحریمهای بینالمللی بهوجود بیاید، اسرائیل بخواهد به سرعت حمله کند و در حال حاضر فکر نمیکنم اسرائیل با وجود بازدارندگی ایران، به کشورمان حمله کند.
بخشایش درباره برخی اظهارات مبنی براینکه برخیها میگویند با کسانی که برجام را تنظیم کردند و اسنپبک را پذیرفتند باید برخورد شود، گفت: وقتی ما قراردادی را تنظیم میکنیم و میپذیریم یعنی حاکمیت پذیرفته، مجلس پذیرفته و طبیعتاً افرادی که چنین ادعایی میکنند که این مکانیزم نقطه ضعف و خیانت بوده و یا نتوانستند و یا نادانی بوده و یا بیشتر از این نمیتوانستند، باید خودشان به مذاکره بروند و ببینند میتوانند در مذاکره بالاتر از این بهدست بیاورند یا نه؛ اینطور نیست که بگوییم اینها خیانت کردند چون اگر خیانت کرده بودند، خیانتشان معلوم میشد.