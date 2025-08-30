باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بحران انرژی و ناترازی برق در سال‌های اخیر، واحدهای تولیدی لرستان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

قطعی‌های مکرر برق و سهمیه‌بندی مصرف، به توقف خطوط تولید منجر شده و کارخانه‌هایی که پیش‌تر به‌عنوان واحدهای موفق شناخته می‌شدند، حالا با کاهش ظرفیت یا تعطیلی مقطعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اما در این میان، بیشترین آسیب را نه صاحبان سرمایه، بلکه کارگرانی متحمل می‌شوند که درآمدشان مستقیماً به استمرار تولید وابسته است. هر خاموشی، معیشتی را به تاریکی می‌برد و هر توقف تولید، خانواده‌ای را در معرض بحران مالی قرار می‌دهد.

قطع برق مساوی با قطع معیشت کارگران

محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان شرایط را چنین توصیف می‌کند:واقعیت این است که ناترازی در تأمین حامل‌های انرژی بیشترین آسیب را به کارگران وارد کرده است. قطع برق در واقع مساوی با قطع معیشت کارگران است و این مسئله یک واقعیت انکارناپذیر است. دولت باید راهکارهایی بیاندیشد تا این ناترازی را مدیریت کند، به گونه‌ای که نه کارگر و نه کارفرما متضرر نشوند.

توقف کوره‌ها و بیکاری صدها کارگر

به گفته موسیوند، کارخانه فروآلیاژ ازنا یکی از نمونه‌های بارز آسیب‌دیدگان ناترازی برق است:در این کارخانه حدود ۱۵۰ کارگر پیمانکاری بیکار شده‌اند. در حالی‌که در گذشته واحد موفقی به شمار می‌رفت، امروز بسیاری از کوره‌های آن خاموش شده و تنها یک کوره به صورت محدود فعالیت می‌کند.

او ادامه می‌دهد: شرکت‌های دیگر مانند صنایع فولاد هم به همین مشکل دچار هستند. ناترازی برق موجب ضرر و زیان فراوان به کارفرمایان می‌شود و در این شرایط کارفرمایان مجبور هستند برای کاهش هزینه‌ها نیروهای خود را تعدیل کنند. بنابراین می‌توان گفت ناترازی برق مساوی با قطع معیشت کارگران است.

حذف اضافه‌کاری و کاهش مزایا؛ فشار مضاعف بر زندگی کارگران

حتی کارگرانی که شغل خود را از دست نداده‌اند، از آسیب‌های ناترازی در امان نیستند.

موسیوند در این‌باره می‌گوید:در استان لرستان واحدهای موفقی داشتیم که به دلیل ناترازی به مشکل برخورده‌اند و دود این وضعیت به چشم کارگران رفته است. حتی اگر اخراجی هم صورت نگیرد، کارگران در این شرایط از مزایای اضافه‌کاری و سایر مزایا محروم می‌شوند و در حد معیشت حداقلی زندگی می‌کنند.

خسارت‌های بلندمدت ناترازی برق

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان تأکید می‌کند که بحران تنها به توقف کوتاه‌مدت تولید محدود نمی‌شود:وقتی تولید کارخانه‌ای متوقف می‌شود، نباید مشکل را فقط کوتاه‌مدت دید؛ اگرچه تولید کارخانه ممکن است برای مدت کوتاهی کم یا متوقف شود اما قطع برق حتی برای یک یا دو هفته نیز باعث آسیب جدی به واحدهای تولیدی می‌شود. آسیبی که کاهش تولید به کارخانه می‌زند ممکن است بعدها خود را نشان دهد.

بیکاری در لرستان؛ زخمی که عمیق‌تر می‌شود

لرستان سال‌هاست با نرخ بالای بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند و در ردیف چند استان اول کشور از نظر بیکاری قرار دارد. موسیوند هشدار می‌دهد:در این شرایط بی‌توجهی به مراکز تولیدی می‌تواند اوضاع را بدتر کند. وقتی کارخانه‌ها به دلیل ناترازی برق یا انرژی تعطیل می‌شوند، نه‌تنها فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نمی‌شود بلکه همین شغل‌های موجود هم از بین می‌روند.

خاموشی تولید، خاموشی امید

ناترازی برق در لرستان فراتر از یک بحران زیرساختی است؛ این پدیده به معیشت کارگران گره خورده و زندگی هزاران خانواده را در معرض تهدید قرار داده است. خاموشی کارخانه‌ها به معنای خاموشی امید در دل کسانی است که تنها منبع درآمدشان کار روزانه است.

اگرچه دولت در حال اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف است، اما بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی این سیاست‌ها، فشار اصلی بر دوش ضعیف‌ترین حلقه یعنی کارگران باقی خواهد ماند.

تداوم این روند نه‌تنها بیکاری را در لرستان تشدید می‌کند بلکه آینده تولید استان را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.