باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه اینتر، پس از یک فصل ناامیدکننده در ترکیب نراتزوری، حالا در فهرست خروج این تیم قرار گرفته است. تنها دو روز تا پایان پنجره نقلوانتقالات تابستانی اروپا باقی مانده، اما طارمی هنوز مقصد بعدی خود را مشخص نکرده است. او روز گذشته و پس از دیدار تیم ملی ایران برابر افغانستان در چارچوب کافا ۲۰۲۵، ابراز امیدواری کرد که بهزودی شرایطی فراهم شود که هم برای خودش و هم برای باشگاه اینتر رضایتبخش باشد.
هفته گذشته برخی رسانههای ایتالیایی و یونانی خبر دادند که دو باشگاه اینتر و المپیاکوس بر سر انتقال طارمی به توافق رسیدهاند، اما خود بازیکن با انجام این انتقال موافقت نکرد. تردیدهای شخصی طارمی و شرایط پیشنهادی باشگاه یونانی مانع نهایی شدن این انتقال شد.
رسانه یونانی Sport۲۴ در تازهترین گزارش خود نوشت: المپیاکوس از ایده جذب مهدی طارمی صرفنظر کرده و تمرکز خود را روی گزینههای دیگر قرار داده است. از ابتدا نیز پیشبینی میشد این انتقال دشوار باشد، چرا که طارمی تمایلی به پذیرش نقش بازیکن دوم یا سوم نداشت. علاوه بر این، درخواستهای مالی او برای مهاجمی که قرار بود سومین انتخاب تیم باشد، بیش از حد بالا ارزیابی شد.
طارمی در حال حاضر همراه تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ در تاجیکستان حضور دارد و همزمان پیشنهادات رسیده از سایر باشگاهها را بررسی میکند. انتظار میرود مهاجم ۳۲ ساله در روزهای آینده درباره آینده خود تصمیمگیری کند.