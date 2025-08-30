باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از بهره‌برداری از عملیات احداث پل واسپول در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس که در اثر سیل سال ۱۴۰۱ تخریب گردیده بود با ارزش بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در هفته دولت با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندارو جمعی از مدیران استانی و شهرستانی بصورت ویدئو کنفرانس خبر داد.

او افزود: این پل مواصلاتی تعداد زیادی از روستا‌های بالادست مرزن آباد را بهم متصل می‌کند به همین دلیل برای این اداره کل ساخت این پل بسیار حائز اهمیت بود، زیرا معتقدیم راه روستایی ایمن و مناسب باعث بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان شده و تمایل آنها را به زندگی در روستا افزایش می‌دهد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: پل مذکور با یک دهانه ۲۷ متری بطول ۳۰ متر و عرض ۸ متردارای کوله ها، دیوار برگشتی ها، عرشه پل بهمراه احداث رمپ­های ورود و خروج (راه دسترسی) در دستور کار قرار گرفته بود که این پل به بهره برداری رسید.

محمدنژاد افزود: فعال کردن اقتصاد روستا یکی از اولویت‌های اساسی دولت چهاردهم است و باید با برنامه ریزی اصولی روند مهاجرت معکوس جوانان روستا فراهم شود.

او با اشاره به اینکه توسعه و رفع محرومیت از چهره روستا‌ها از اولویت‌های دولت مردمی است، گفت: روستاییان بیش از دیگران به خدمت رسانی و دریافت امکانات و خدمات برای تأمین نیاز‌های اساسی خود و رهایی از محرومیت نیاز دارند، به همین دلیل محور برنامه‌های خدمت‌رسانی، توسعه و مقابله با محرومیت باید متوجه نواحی روستایی می‌باشد.