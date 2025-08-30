احداث پل واسپول شهرستان چالوس که در اثر سیل سال ۱۴۰۱ تخریب شده بود به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از بهره‌برداری از عملیات احداث پل واسپول در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس که در اثر سیل سال ۱۴۰۱ تخریب گردیده بود با ارزش بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در هفته دولت با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندارو جمعی از مدیران استانی و شهرستانی بصورت ویدئو کنفرانس خبر داد.

او افزود: این پل مواصلاتی تعداد زیادی از روستا‌های بالادست مرزن آباد را بهم متصل می‌کند به همین دلیل برای این اداره کل ساخت این پل بسیار حائز اهمیت بود، زیرا معتقدیم راه روستایی ایمن و مناسب باعث بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان شده و تمایل آنها را به زندگی در روستا افزایش می‌دهد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: پل مذکور با یک دهانه ۲۷ متری بطول ۳۰ متر و عرض ۸ متردارای کوله ها، دیوار برگشتی ها، عرشه پل بهمراه احداث رمپ­های ورود و خروج (راه دسترسی) در دستور کار قرار گرفته بود که این پل به بهره برداری رسید.

محمدنژاد افزود: فعال کردن اقتصاد روستا یکی از اولویت‌های اساسی دولت چهاردهم است و باید با برنامه ریزی اصولی روند مهاجرت معکوس جوانان روستا فراهم شود.

او با اشاره به اینکه توسعه و رفع محرومیت از چهره روستا‌ها از اولویت‌های دولت مردمی است، گفت: روستاییان بیش از دیگران به خدمت رسانی و دریافت امکانات و خدمات برای تأمین نیاز‌های اساسی خود و رهایی از محرومیت نیاز دارند، به همین دلیل محور برنامه‌های خدمت‌رسانی، توسعه و مقابله با محرومیت باید متوجه نواحی روستایی می‌باشد.

برچسب ها: راهداری مازندران ، ساخت پل
خبرهای مرتبط
معاون وزیر راه:
ساخت پل بزرگ پل سفید مازندران ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی یافت
احداث ۶ دستگاه پل عابر پیاده در محور‌های پرتردد مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
آخرین اخبار
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
نقش‌آفرینی خیرین در توسعه مراکز سلامت الگویی ماندگار برای آینده 
بازداشت راننده پرایدی که ۳ زن را زیر گرفت+ فیلم
کشور به ۱۰۰ هزار پرستار جدید نیاز دارد
نمره بابلی‌ها به عملکرد یک ساله دولت
دستگیری سارقان سریالی از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه در بابل
کشف ۳۰ تن انواع چوب جنگلی قاچاق در عباس آباد
پایان کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا در فریدونکنار + فیلم
جوان ۱۷ ساله بابلی ناجی چندین بیمار
بیش از ۱۶۰ کودک شمالی در بابل دوباره صدای زندگی را شنیدند
طعم محکومیت، نتیجه گرانفروشی
هوای مازندران بدون تغییرات دمایی قابل توجه