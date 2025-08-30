باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روش‌هایی برای سنجیدن تمرکز کودکان + فیلم

روانشناس کودک در مورد سنجیدن تمرکز کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سحر پهلوان نشان، روان‌شناس کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص سنجیدن تمرکز کودکان‌نکاتی بیان‌ کرد.

 

 
مطالب مرتبط
روش‌هایی برای سنجیدن تمرکز کودکان + فیلم
young journalists club

 10 نکته کلیدی در آموزش مدیتیشن

روش‌هایی برای سنجیدن تمرکز کودکان + فیلم
young journalists club

۳ عامل مهم برای آرامش داشتن را بشناسید

روش‌هایی برای سنجیدن تمرکز کودکان + فیلم
young journalists club

آزمون تمرکز؛ در ۱۹ ثانیه ۳ تفاوت را در حادثه‌ آشپزخانه پیدا کنید

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۶۳۱

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۵۳۲

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۴۳۲

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم
۴۳۰

تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم
۳۹۱

دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.