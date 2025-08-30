باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: به منظور مساعدت و فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام نکرده اند، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه با مراجعه درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریع‌تر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.