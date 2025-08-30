معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: مهلت ثبت نام آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضا برای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ شهریور ماه تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: به منظور مساعدت و فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام نکرده اند، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه با مراجعه درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریع‌تر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.

برچسب ها: آزمون قضاوت ، قوه قضائیه
خبرهای مرتبط
رئیس قوه قضائیه: در رسیدگی به پرونده عناصری که امنیت مردم را مخدوش می‌کنند، تسریع شود
معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه:
۵۰ درصد مراکز اداری قوه قضائیه در کشور نیازمند احداث و بازسازی هستند
مهلت ثبت نام آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ تا فردا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
آخرین اخبار
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
افزوده شدن ۱۲ هزار تاکسی جدید به ناوگان کشور
۳ روش انجام معامله املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ
همسر شهید علیمحمدی: منافقین عامل انجام کار‌های کثیف کشور‌های غربی هستند
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
ضوابط ثبت‌نام مشمولان غیرغایب در دانشگاه‌های فرهنگیان اعلام شد
جذب سربازان آموزش‌دیده در یگان محیط زیست برای جبران کمبود محیط‌بان
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران به مردم غزه
تشکیل «صندوق مهارت» برای حمایت از مهارت آموزان و آموزشگاه‌های آزاد
اجرای بیش از ۲۶ هزار تن آسفالت در منطقه ۱۱ تهران
لزوم رفع ناایمنی مدارس در آستانه سال تحصیلی
ساماندهی حریم تهران؛ پایان بلاتکلیفی ۳۱ شهر استان
انجام ۲۴ عملیات امدادی هلال‌احمر تهران در یک هفته
دستگیری ۴ سارق منزل در تعقیب و گریز پلیس در شهرک قدس
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
اصلاح زمان آزمون استخدامی حفاظت محیط زیست استان تهران
با ورود ۲۰ اتوبوس جدید، زمان انتظار در چهار خط اصلی منطقه یک کاهش یافت
ثبت ۴۲۰ هزار حیوان گزیدگی تنها در سال ۱۴۰۳ + فیلم
شرکت‌های بیمه با پیگیری سازمان بازرسی مکلف به رعایت الزامات قانونی در انتشار گزارش‌های مالی شدند