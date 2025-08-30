مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی یک شرکت تولید الکل طبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی گفت: پرونده تخلف ثبت نکردن تولید الکل طبی در سامانه تیتک به مقدار ۶۱۸ هزار و ۵۵۷ لیتر الکل به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اسلام آباد غرب استات کرمانشاه رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام از معاونت غذا و دارو، جهاد کشاورزی و صمت، اتهام انتسابی را محرز و مدیرعامل شرکت را به پرداخت ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و برای بهای مال از دست رفته ۶۰۰ میلیارد ریال به جریمه اضافه کرد و در مجموع به پرداخت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه همچنین شرکت را علاوه بر جلوگیری یک ساله از فعالیت به پرداخت ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه در مجموع متخلفان را به پرداخت سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

رایگانی گفت: با گزارش بازرسان معاونت غذا و دارو و سربازان گمنام امام زمان (عج) پیرامون ثبت نکردن الکل طبی یک شرکت تولیدی در سامانه تیتک، گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

برچسب ها: سازمان تعزیرات حکومتی ، جریمه نقدی ، تولید الکل طبی
سربازان گمنام مگر نباید دنبال جاسوس باشند ؟ بابا هرکس کار خودش رو بکنه رکب اطلاعاتی نخوریم دوباره
