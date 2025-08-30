وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت که کشورش از روسیه به خاطر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی خود قدردانی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ایوان گیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت: ونزوئلا از روسیه به خاطر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی خود قدردانی می‌کند.

وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهار داشت: "از طرف رئیس جمهور [نیکلاس] مادورو، از بیانیه قاطع ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مورد حضور کشتی‌های نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب استقبال می‌کنیم. " وی تأکید کرد که ونزوئلا از حمایت روسیه در دفاع از "اصول حاکمیت و تمامیت ارضی" خود قدردانی می‌کند.

پینتو اعلام کرد که نزدیک شدن زیردریایی‌های هسته‌ای به سواحل ونزوئلا تهدیدی برای حاکمیت و صلح در منطقه آمریکای لاتین است و بر حق مسلم کاراکاس "برای تعیین سرنوشت خود به طور مستقل و بدون فشار خارجی" تأکید کرد. او تأکید کرد که همبستگی بین‌المللی کلید تضمین ثبات و رفاه برای مردم آمریکای لاتین است، که «باید منطقه‌ای صلح‌آمیز و عاری از دخالت‌های خشونت‌آمیز و درگیری‌ها باقی بماند».

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت: «روسیه قاطعانه با تهدید زور به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی مخالف است و در کنار مردم و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا می‌ایستد.» او اظهار داشت: «ونزوئلا حق مسلمی برای تعیین آزادانه مسیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود بدون فشار خارجی در محیطی صلح‌آمیز دارد.»

رویترز در ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) به نقل از منابع پنتاگون گزارش داد که سه ناوشکن موشک‌انداز آمریکایی (USS Gravely، USS Jason Dunham و USS Sampson) به عنوان بخشی از تلاش برای مقابله با تهدیدات کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین در نزدیکی ونزوئلا مستقر شده‌اند. گزارش‌های دیگر به استقرار زیردریایی USS Newport News، رزم‌ناو موشک‌انداز USS Lake Erie، کشتی‌ها و ۴۵۰۰ سرباز اشاره کردند. 

به گزارش نیویورک تایمز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مخفیانه به پنتاگون دستور داده است تا از نیروی نظامی علیه برخی از کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین استفاده کند.

