باشگاه خبرنگاران جوان _ مراسم افتتاح همزمان ۲۶۳ پروژه کشاورزی در سیستان و بلوچستان با حضور علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور در شهرستان زاهدان برگزار شد.

این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های تولید در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، واحد پرورش شترمرغ در شهرستان زاهدان با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶.۵ میلیارد تومان است؛ این واحد در زمینی به مساحت ۲۱ هزار مترمربع و با ظرفیت ۳۰۰ قطعه شترمرغ پرواری راه‌اندازی شد.

جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان