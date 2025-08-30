فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو؛ به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی محمد نادرخانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان  گفت: با بهره برداری از این طرح ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب زنجان به ۷۵ هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش می یابد.

وی ادامه داد:  مدول اول این تصفیه‌خانه با سیستم لجن فعال با حذف نیتروژن و مدول دوم با سیستم تصفیه SBR فعالیت می کند.

 این تصفیه خانه با مشارکت بخش خصوصی و به روش BOT احداث شده است.

 با بهره برداری از این تصفیه‌خانه جمعیتی افزون بر ۴۱۰ هزار نفر در شهر زنجان از خدمات تصفیه بهداشتی فاضلاب برخوردار شدند.

 ۳۰ درصد از پساب تولیدی در تصفیه‌خانه فاضلاب زنجان نیز با هدف حفاظت از محیط زیست و کمک به پالایش زنجانرود در این رودخانه رها سازی می‌شود.

