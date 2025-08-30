باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نگاهی به فیلم «اتاقک گلی» + فیلم

فیلم «اتاقک گلی» یک روایت متفاوت از منافقین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک روایت متفاوت از منافقین در فیلم سینمایی «اتاقک گلی» این روزها روی پرده نقره ای میزبان علاقه مندان است.

 

مطالب مرتبط
نگاهی به فیلم «اتاقک گلی» + فیلم
young journalists club

دومین هفته جشنواره ربیع شبکه تهران

نگاهی به فیلم «اتاقک گلی» + فیلم
young journalists club

دومین هفته «سینما افق» در شبکه افق

نگاهی به فیلم «اتاقک گلی» + فیلم
young journalists club

نقد‌و‌بررسی فیلم سینمایی پیر پسر توسط تماشاگران و کاربران فضای مجازی + فیلم

نگاهی به فیلم «اتاقک گلی» + فیلم
young journalists club

به امام بگو همه دیدن و خریدنت، من یکی ندیده خریدارت شدم! + فیلم

نگاهی به فیلم «اتاقک گلی» + فیلم
young journalists club

۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان حقوق ماهانه دوبلور معروف + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۶۳۱

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۵۳۲

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۴۳۲

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم
۴۳۰

تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم
۳۹۱

دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.