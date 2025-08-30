باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا (DSCA) روز جمعه اعلام کرد که وزارت امور خارجه ایالات متحده فروش نظامی خارجی بالقوه ۱۷۹.۱ میلیون دلاری به اوکراین برای پشتیبانی از سامانه دفاع هوایی پاتریوت و تجهیزات مرتبط را تأیید کرده است.
اوکراین تجهیزات و خدماتی را برای نگهداری سامانههای دفاع هوایی پاتریوت خود درخواست کرده است، از جمله قطعات یدکی طبقهبندی شده و طبقهبندی نشده، پشتیبانی تعمیر و نگهداری، بهروزرسانیهای نرمافزاری، اصلاحات سیستم، تجهیزات آزمایشی، لوازم جانبی ارتباطی و خدمات کمک فنی.
این آژانس اعلام کرد که این فروش از اهداف سیاست خارجی ایالات متحده پشتیبانی خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «فروش پیشنهادی، توانایی اوکراین را برای مقابله با تهدیدهای فعلی و آینده با تجهیز بیشتر آن برای انجام مأموریتهای دفاع از خود و امنیت منطقهای با قابلیت دفاع هوایی قویتر، بهبود میبخشد.»
این آژانس تأکید کرد که این فروش به اوکراین کمک میکند تا «با تهدیدهای فعلی و آینده مقابله کند» و تعادل نظامی منطقهای را تغییر نخواهد داد.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین فروش احتمالی خدمات ارتباطات ماهوارهای به اوکراین به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار و فروش سامانه یکپارچه فرماندهی نبرد پاتریوت به ارزش ۸.۵ میلیارد دلار به دانمارک را تأیید کرد.
این تأییدیهها پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی از طریق استقرار زمینی، تضمینهای امنیتی ارائه میدهند و ایالات متحده احتمالاً قابلیتهای پشتیبانی هوایی را ارائه میدهد، صادر شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۸۲۵ میلیون دلار مهمات تحویل هوایی به اوکراین را تأیید کرد.
منبع: آناتولی