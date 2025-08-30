معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سال گذشته ۵۱ همت از کالای اموال تملیکی به فروش رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- احسان عسگری رئیس سازمان جمع آوری  و فروش اموال تملیکی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: ۵۱ همت کالا را تعیین و تکلیف کرده است‌ 

وی ادامه داد: در عملکرد ۵ ماهه بیش از ۵ همت فروش کالا داشته ایم که نشان می‌دهد نسبت به برنامه خودش مسیر خوبی پیش رفته است و سازمان اموال در ۵ ماهه امسال  رکورد اقتصادی خوبی را داشته ایم.

او بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته در هر حوزه حراج ۱۱۱ درصد افزایش داشته ایم و مزایده ۶۳ درصد و سازمان در برخی از حوزه ها خوب عمل کرده ایم و ضریب ۵ ماه و به تبع استان‌های هدف هرمزگان ،بوشهر، خوزستان ،آذریجان غربی رشد خوبی داشته اند و ضریب و فروش فوق العاده ای داشته اند و  فروردین و از ۲ فروردین استان ها تعیین و تکلیف و در ۱۱ استان میزان فروش و حراج رشد خوبی داشته ایم.

به گفته عسکری در دوره جدید، محور اصلی بر فروش خرده‌فروشی کالا‌ها گذاشته شد و رشد بیش از هزار و ۷۰۰ درصدی در این بخش نشان می‌دهد که مسیر درست انتخاب شده است. تعیین تکلیف کالا به صورت خرد، به‌ویژه برای مصرف‌کننده نهایی، یک هدف اساسی است.

وی تصریح کرد: در حوزه حراج، سازمان ۱۱۱ درصد افزایش فروش داشته و در حوزه فروش هم در این بخش نیز ۶۳ درصد رشد مشاهده شده است

وی توضیح داد: در گذشته تعیین تکلیف کالا عمدتاً در استان‌های جنوبی و بندری انجام می‌شد، اما اکنون با نگاه شرکتی، انتقال کالا‌ها به استان‌های دیگر آغاز شده است.  

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از ۲ فروردین امسال انتقال کالا و از ۵ فروردین فروش آغاز شد و در ایام تعطیلات نوروز، ۱۱ استان حراج خرده‌فروشی برگزار کردند و در برخی استان‌ها میزان فروش معادل کل فروش سال ۱۴۰۳ بود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: در سال ۱۴۰۴ تاکنون، نزدیک به ۲۰ همت کالا تعیین تکلیف شد که حدود چهارونیم همت به خزانه کل کشور و نزدیک به ۱۹ همت به چرخه تولید بازگشت. این دستاورد مدیون پرسنل خدوم سازمان در استان‌ها و همکاری دادگستری‌ها و دادستانی‌ها است.

عسکری همچنین درباره اتصال سامانه‌ها به سامانه سیات اظهار کرد: سامانه سیات پس از تکمیل باید به سامانه‌های دیگر کشور متصل شود که مهم‌ترین آنها سامانه سمپق (سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق) است.  

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از پرونده‌ها همچنان به شکل سنتی ارسال می‌شود، عنوان کرد: باتوجه به اینکه کاشفان هنوز الکترونیکی‌کردن پرونده‌ها را به طور کامل انجام نداده‌اند. با تکمیل این روند، بخش عمده ارتباطات سامانه‌ای حل خواهد شد.

به گفته عسکری در حوزه پرونده‌های قضایی، مشکلی وجود ندارد و قوه قضاییه فرآیند‌ها را از پیش دیده است و از هفته آینده دریافت الکترونیک پرونده‌ها آغاز می‌شود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره وضعیت انبار‌ها نیز گفت: پیش از ورود ریاست قوه قضاییه به موضوع، تنها ۶ درصد انبار‌ها استاندارد بودند، اما اکنون این میزان به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.  

 او  یاد آور شد: ۳هزار و ۵۷۶ پرونده‌ در املاک  داریم که ۱هزار و ۱۱۰ فقره کارشناسی شده که ارزش ۴هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است  و حوزه ای که‌ فاقد سند است و بخشی سازمان است و ۴هزار و۶۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۱۰ همت ارزش املاک سازمان است که‌ معاونت حقوقی املاک است‌.

عسگری تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی ۲۵هزار متر مربع قفسه بندی را تکمیل می‌کند و از طرف دیگر بحث ماشین آلات را تکمیل کرده و وسایل انبار داری تکمیل و تجهیز شده و در آینده نزدیک تا پایان سال استارت ساخت انبار مرکزی استان تهران را هم انجام می دهیم.

سازمان اموال تملیکی در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۴ موفق به فروش بیش از ۵ همت کالا شده است. این رقم نشان‌دهنده پیشرفت ۵۸ درصدی نسبت به برنامه‌های تعیین شده است. با توجه به شرایط اقتصادی بحرانی و جنگ ۱۲ روزه، این عملکرد قابل توجه است. 

 

برچسب ها: اموال تملیکی ، فروش کالا
