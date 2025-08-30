باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در ۵ ماهه ابتدای امسال ۸۳ فقره تصادف فوتی و ۹۰۴ تصادف جرحی در جاده‌های استان رخ داده است.

او با اشاره به تعداد متوفیان در این مدت افزود: در مجموع ۸۳ تصادف رخ داده، ۱۰۵ نفر فوت کرده‌اند.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه در تصادفات جرحی نیز هزار و ۵۱۶ نفر مجروح شده‌اند، اظهار کرد: در این مدت هزار و ۸۲۷ تصادف خسارتی نیز ثبت شده است.

بیشتر بخوانید

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین علل تصادف در استان به ترتیب مربوط به عدم توجه به جلو با ۴۶ درصد، تجاوز و تخطی از سرعت مطمئنه با ۱۹ درصد و تجاوز و انحراف به چپ با ۱۱ درصد بوده است.

او گفت: بیشترین تصادفات در جاده بیرجند - نهبندان با ۱۰ متوفی رخ داده است و در مدت مشابه پارسال ۸۶ تصادف فوتی با ۱۱۰ متوفی در استان ثبت شده است که از این حیث، امسال ۵ درصد کاهش را شاهد بوده‌ایم.